@ML – Walker day: il terzino sbarca a Milano

E’ la giornata di Kyle Walker. Il terzino oggi diventerà a tutti gli effetti un giocatore del Milan, dopo aver firmato il contratto

Finalmente Kyle Walker. Il terzino inglese si appresta a diventare un nuovo giocatore del Milan. Ieri è arrivato il via libera definitivo da parte del Manchester City. Il club inglese, che inizialmente sembrava disposto a liberarlo a zero, ha concesso, alla fine, il calciatore solamente in prestito, secco, con diritto di riscatto.

Il terzino destro firmerà così un contratto fino al prossimo 30 giugno 2025, a 2,5 milioni netti e in estate deciderà se riscattarlo o meno. La scelta è tutta nelle mani del Milan, chiamato, in caso, a versare nelle casse dei Citizens cinque milioni di euro.  C’è chiaramente anche l’accordo con il calciatore, pronto a legarsi al Diavolo, a 4,5 milioni di euro netti a stagione, fino al 30 giugno 2027.

Per il Milan si tratta di un acquisto prestigioso. Walker darà una mano importantissima in uno spogliatoio che ha dimostrato, spesso, di avere poco carattere. Ma l’inglese sarà ovviamente utilissimo anche in campo: il terzino destro, d’altronde, è da anni uno dei ruoli in cui il Diavolo ha riscontrato più problemi. Problemi che di certo non sono stati risolti da Emerson Royal

Milan, la giornata di Walker: le immagini del suo arrivo

A fargli spazio dovrebbe essere proprio Emerson Royal, messo alla porta dal Milan. L’infortunio di ieri, arrivato dopo due minuti di Milan-Girona di Champions League, però, potrebbe cambiare i piani futuri del brasiliano. Ieri è sbarcato il suo agente in città per un incontro con la dirigenza. C’è l’offerta del Galatasaray, che lo vorrebbe in prestito oneroso con diritto di riscatto. Attenzione, però, anche alla pista inglese.

Oggi, però, come detto è la giornata di Kyle Walker. Il terzino si appresta a sbarcare a Milano, all’aeroporto di Linate Prima intorno all’ora di pranzo. Poi il calciatore si recherà alla clinica La Madonnina, per sottoporsi alle visite mediche, prima di ottenere l’idoneità sportiva.

La giornata si concluderà , chiaramente, a Casa Milan, dove il calciatore, dopo le varie foto e interviste di rito, metterà nero su bianco, diventando ufficialmente un nuovo giocatore dei rossoneri. Kyle Walker diventerà così il primo acquisto del 2025 del Milan. Sergio Conceicao e tutti i tifosi del Diavolo possono finalmente esultare