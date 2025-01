Milan amareggiato, salta un altro colpo: anche lui va all’Inter

Il calciatore alla fine potrebbe trasferirsi a Milano, ma per vestire la maglia nerazzurra e non quella rossonera del Milan

Non è certo un mercato esaltante quello di gennaio. Tra le big di Serie A sono davvero pochi i colpi degni di nota. Al momento così il Milan ha messo le mani su Kyle Walker. L’ormai ex capitano del Manchester City porta esperienza e andrà ad occupare un ruolo in cui il Diavolo ha avuto sempre dei problemi, quello del terzino destro

Si è mossa anche la Juventus, chiamata a risolvere diversi problemi. Il colpo che più esalta la tifoseria è chiaramente quello di Kolo Muani. Ma ci sono squadre, come l’Atalanta e l’Inter che alla casella acquisti non hanno aggiunto alcun nome. C’è addirittura il Napoli che ha ceduto Kvara, prendendo Scuffet, Hasa e Billing.

Movimenti di mercato che chiaramente testimoniano quanto sia complicata la sessione invernale. Molte squadre, d’altronde, preferiscono programmare per poi muoversi con decisione in estate. Di solito, d’altronde, è davvero un caso che i grandi acquisti vengono fatti in inverno. Il Milan ad esempio ha preso Walker, ma difficilmente riuscirà ad acquistare anche il grande centrocampista e il bomber tanto atteso.

Milan, la concorrenza dell’Inter per il centrocampista: il piano di Marotta

Per il centravanti, il Diavolo ci sta provando. Stiamo chiaramente facendo riferimento a Santiago Gimenez, ma strapparlo al Feyenoord a gennaio appare davvero un’impresa. Servono 40 milioni di euro, con gli olandesi che devono chiaramente trovare il sostituto. L’acquisto del Nazionale messicano può essere però solo rimandato, come quello del mediano.

Non è un segreto, che il profilo in cima alla lista dei desideri del Milan per il reparto di centrocampo sia quello di Samuele Ricci. Si parla già di una bozza d’accordo per il suo sbarco in estate a Milanello, ma Tuttosport scrive di come l’Inter non abbia ancora mollato l’idea di acquistare l’italiano.

Il piano di Beppe Marotta si attiverebbe soprattutto se dovesse essere ceduto Davide Frattesi, che continua ad essere nel mirino della Roma. Il prezzo fatto dal numero uno nerazzurro è alto, sui 45 milioni di euro. Così nell’affare potrebbe rientrare Nicola Zaleweski, pronto a sostituire Buchanan, che piace al Torino. L’esterno canadese, così, potrebbe diventare una sorta di anticipo per il colpo Samuele Ricci.