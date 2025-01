@ML – Futuro Pavlovic: la posizione del Milan e del giocatore

Pavlovic continua ad essere accostato a diverse squadre. Ecco il futuro del centrale serbo, che mercoledì ha giocato titolare contro il Girona

Mercoledì è sceso in campo giocando titolare, nonostante le tanti voci di mercato. Pavlovic contro il Girona, partita valevole per la settima giornata di Champions League, ha affiancato Matteo Gabbia, riuscendo a mantenere la porta inviolata di Mike Maignan, come era successo già contro il Venezia, quando per la prima volta (e fino a mercoledì ultima) hanno giocato insieme.

La prestazione del serbo è stata alla fine più che sufficiente, nonostante qualche sbavatura di troppo. In molti però lo hanno premiato anche con dei sette in pagella. Domenica, salvo cambi di programmi, tornerà ad accomodarsi in panchina, lasciando spazio alla coppia formata da Matteo Gabbia e Fikayo Tomori. L’inglese, d’altronde, da quando è arrivato Sergio Conceicao, è diventato nuovamente un punto di riferimento al centro, con Malick Thiaw.

Il tedesco ne avrà ancora per qualche giorno e se tutto dovesse procedere per il verso giusto sarà a disposizione del tecnico portoghese per i primi giorni di febbraio. Pavlovic, dunque, potrebbe giocare qualche spezzone di gara nelle prossime partite, ma attenzione, chiaramente, al calciomercato.

Milan, Stoccarda e Leicester su Pavlovic

Pavlovic non è certo ritenuto incedibile e una sua eventuale partenza, anche in questi ultimi giorni di calciomercato, dipenderà dall’offerta che arriverà in via Aldo Rossi. Il Milan, però, non ha alcuna intenzione di mettere a bilancio dopo averlo acquisto per 18 milioni di euro. Il Diavolo, così, valuta il calciatore sui 20 milioni.

Chi vuole davvero acquistare Pavlovic è dunque avvistato. Nei giorni scorsi, come è noto, si è fatto avanti il Fenerbahce. La destinazione turca, però, non ha mai convinto il calciatore, poco propenso a fare le valigie in questa sessione di calciomercato dopo soli sei mesi. La squadra di Jose Mourinho ha così deciso di chiudere per Milan Skriniar.

Oggi sul tavolo ci sono le richieste da parte di Leicester e soprattutto dello Stoccarda, ma come ha potuto apprendere MilanLive.it, al momento Pavlovic ha manifestato la propria volontà di rimanere al Milan. L’affare legato al serbo va comunque monitorata con attenzione.

Non è da escludere, infatti, che arrivi la proposta giusta che convinca proprio tutti. In questo caso, il Milan andrebbe a dirottare i soldi incassati su Santiago Gimenez, prendendo solo in prestito il difensore, con il nome Disasi, offerto nei giorni scorsi, cerchiato in rosso.