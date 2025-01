@ML – Milan, rientra ad inizio febbraio: obiettivo derby

Un infortunato dovrebbe rientrare ad inizio febbraio: nel mirino c’è il derby contro l’Inter, le ultimissime da Milanello

Pian piano il Milan recupera pezzi. Dopo il rientro di Pulisic, che ha giocato un quarto d’ora abbondante contro il Girona in Champions League, Sergio Conceicao ritrova anche Samuel Chukwueze. Fermo da diverse settimane per un problema muscolare, il nigeriano è tornato a lavorare in gruppo oggi e sarà a disposizione dell’allenatore per la partita di domenica contro il Parma (ore 12:30 a San Siro). Non partirà dall’inizio ovviamente ma potrà trovare minuti a gara in corso.

Un rientro importante anche se bisogna valutare le questioni di calciomercato. Oggi si parla di un sondaggio del Bologna e c’è sempre l’opzione Premier League. A proposito di infortunati, ora sono fermi ai box, oltre al lungo degente Florenzi e ad Emerson Royal che ne avrà almeno per un paio di mesi, Loftus-Cheek e Thiaw. Entrambi hanno fatto lavoro personalizzato oggi e Conceicao spera di recuperarli nel più breve tempo possibile. Nel caso di Thiaw, c’è un obiettivo nel mirino per il rientro.

Infortunio Thiaw, le ultime da Milanello

Secondo le informazioni raccolte da MilanLive.it, il suo rientro in gruppo è previsto per la prossima settimana, verso inizio febbraio. L’obiettivo è chiaramente il derby contro l’Inter, in programma il due febbraio, ma è complicato: per tornare in campo per quella data, dovrebbe tornare a lavorare in gruppo almeno ad inizio settimana prossima e per adesso non arrivano segnali positivi in quel senso, ma tutto è ancora aperto.

Dipende da troppi fattori, non ci resta che attendere per capire se riuscirà ad esserci. Thiaw nel corso di questi mesi è diventato un giocatore molto importante, valorizzato dal lavoro di Paulo Fonseca. Anche per Sergio Conceicao è un titolare ma non più di fianco a Gabbia ma con Tomori (che per caratteristiche può coprire maggior campo alle spalle per le corse all’indietro). Thiaw ha invece mantenuto il suo ruolo e questo lo rende uno dei giocatori più importanti.

Il difensore tedesco è importante per fisicità, per le letture difensive ma anche per la capacità palla al piede in costruzione, caratteristica che lo rendeva indispensabile per Fonseca. Un po’ meno per Conceicao, che vuole sì giocare dal basso ma solo se la pressione avversaria lo permette. Si è infortunato nella trasferta di Como e ha riportato una lesione al bicipite femorale sinistro: a breve farà nuovi controlli per stabilire con ancor più certezza il programma di recupero.