Conferma a sorpresa, Conceicao pronto a stupire tutti contro il Parma

Per la prossima partita di Serie A l’allenatore rossonero potrebbe sorprendere: ecco la possibile scelta di formazione.

Dopo la fondamentale vittoria in Champions League contro il Girona, arrivata dopo una prestazione tutt’altro che perfetta, il Milan si rituffa sul campionato. Domenica a San Siro riceve il Parma e non può fallire.

Nella scorsa giornata è arrivata una pesante sconfitta contro la Juventus, dunque è importante tornare a vincere e cercare di non perdere ulteriore contatto dalla zona Champions. La squadra di Sergio Conceicao è ottava nella classifica della Serie A e dista 8 punti dalla quarta posizione. Vero che c’è la partita contro il Bologna in Emilia da recuperare, però la situazione non è di quelle ideali. Sono stati buttati via troppi punti in questi mesi e serve cambiare rotta immediatamente.

Milan-Parma: la probabile formazione di Conceicao

Conceicao è determinato ad avere una svolta, sa che deve intervenire soprattutto sulla testa dei suo calciatori. Il problema è di tipo mentale, lo diceva già Paulo Fonseca. Ovviamente serve lavorare anche tecnicamente e tatticamente, però se non c’è la mentalità giusta nell’approcciare allenamenti e partite, diventa tutto più difficile.

Contro il Parma ci si aspetta un Milan in grado di vincere. Per quanto concerne la formazione, ovviamente Mike Maignan è confermatissimo in porta. Sulle corsie laterali della difesa agiranno Davide Calabria e Theo Hernandez, mentre al centro dovremmo vedere Matteo Gabbia e Fikayo Tomori. Ma attenzione alla possibile sorpresa Strahinja Pavlovic, già titolare in Champions League contro il Girona a causa delle tante assenze.

Vero che il serbo è considerato cedibile e in questi casi si dovrebbe non rischiare un infortunio, cosa invece successa con Emerson Royal, però Conceicao potrebbe ridare fiducia proprio a lui. Vedremo. A centrocampo è possibile che Youssouf Fofana parta dalla panchina, essendo sotto diffida (nel prossimo turno di campionato c’è il derby contro l’Inter). In tal caso, ci sarà Yunus Musah ad affiancare Ismael Bennacer.

Sulla fascia destra del tridente offensivo dovremmo rivedere Christian Pulisic, in crescita fisica dopo l’ultimo infortunio accusato a una caviglia. Nel resto del reparto Tijjani Reijnders e Rafael Leao. Salvo sorprese, la prima punta sarà Alvaro Morata, in vantaggio su Tammy Abraham.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria (Terracciano/Jimenez), Gabbia, Tomori (Pavlovic), Hernandez; Bennacer, Musah; Pulisic, Reijnders, Leao; Morata (Abraham).