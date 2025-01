Nuova svolta per Pavlovic: la decisione è di Conceicao

Pavlovic è stato oggetto di discussione negli ultimi giorni: tra campo e mercato. E’ arrivata una nuova svolta: ecco la scelta di Sergio Conceicao

Strahinja Pavlović ha fatto parlare di se tanto in questa ultima settimana. Il centrale serbo mercoledì sera è tornato titolare dopo un lunghissimo periodo. Per il match di Champions League, contro il Girona, Sergio Conceicao è stato, infatti, costretto a puntare sull’ex Salisburgo, insieme a Matteo Gabbia. Sia Fikayo Tomori (squalificato) che Malick Thiaw (infortunato) erano, infatti, indisponibili.

Una scelta, dunque, obbligata, anche se alla vigilia era stato lo stesso tecnico portoghese a metterne in dubbio la sua presenza, parlando di un possibile utilizzo accanto all’italiano di un centrocampista. Nulla di vero, Pavlovic ha giocato e lo ha fatto pure bene, nonostante una sbavatura piuttosto grossolana. La sua prestazione, così, è stata premiata da diversi sette in pagella.

Per una sera, dunque, Pavlovic ha dimenticato le voci di mercato, difendendo i colori del Diavolo, come meglio sa fare. E’ stato aggressivo, delle volte troppo, ma ha dato tutto. La prestazione avrà convinto, però, anche Sergio Conceicao, che domani contro il Parma, come riporta Luca Bianchin, ci punterà ancora. Ci sarà lui al centro della difesa insieme a Matteo Gabbia e non Fikayo Tomori.

Pavlovic ancora titolare: l’addio al Milan è più lontano

Una scelta con la quale Sergio Conceicao manda un messaggio chiaro alla dirigenza: Strahinja Pavlović, come pensavano molti tifosi, può dare una mano importante alla squadra rossonera. La scelta di puntare sul serbo verosimilmente sarà fatta vista la fisicità dei centravanti del Parma, Bonny e Djuric. Una scelta che chiaramente rilancia definitivamente il calciatore.

Un calciatore, che aveva rifiutato il trasferimento al Fenerbahche, e che anche negli ultimi giorni ha manifestato la propria voglia di continuare ad indossare la maglia del Milan. Al difensore, oltre ai turchi, che hanno poi virato su Milan Skriniar, si sono interessati sia il Leicester che lo Stoccarda. Stasera, dunque, Pavlovic è un po’ più vicino alla permanenza in rossonero.

Una volta chiuso il mercato, Pavlovic avrà tutto il tempo per far cambiare definitivamente idea al Milan, che in questa sessione invernale sarebbe pronto a cederlo per una ventina di milioni di euro. Come ci insegna il recente passato, al centro della difesa, le gerarchi possono cambiare velocemente.