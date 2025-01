Hamilton resta a bocca aperta, lo hanno già fatto per lui

Una sorpresa inaspettata per Hamilton, fresco di debutto nell’ambiente ferrarista dopo tanti anni trascorsi in Mercedes: sicuramente gli farà piacere.

L’ultima settimana è stata qualcosa di veramente emozionante per Lewis Hamilton e il mondo Ferrari. Il sette volte campione iridato di F1 ha mosso i suoi primi passi a Maranello e ha anche guidato la SF-23 sulla pista di Fiorano.

Quando a inizio 2024 c’è stato l’annuncio del suo trasferimento in rosso, questo ha provocato uno shock generale nell’ambiente della Formula 1. Nessuno se lo aspettava, dato che il pilota inglese aveva un contratto con Mercedes con scadenza 2025. Una clausola gli ha permesso di liberarsi e di firmare per la scuderia italiana, coronando il sogno che hanno tanti piloti. Questo cambiamento potrebbe dargli ulteriori motivazioni, fondamentali a 40 anni e con un passato fatto di tante vittorie.

Ferrari F1, Lewis Hamilton: sorpresa inaspettata

Sarà molto interessante vedere cosa riuscirà a fare Hamilton nella sua stagione di debutto con la Ferrari, se sarà al passo con il compagno di squadra Charles Leclerc e se riuscirà quindi a tornare al suo livello top. Chiaramente, molto dipenderà anche dalla nuova macchina prodotta a Maranello. Se il nuovo pacchetto tecnico sarà vincente, allora i due piloti potranno lottare per le posizioni migliori.

Lewis ha vinto sette titoli come Michael Schumacher e sogna ancora l’ottavo, conquistarlo con la Ferrari sarebbe qualcosa di davvero speciale e storico. Ha tutte le intenzioni di provarci, dimostrando di essere ancora un top driver e di non attraversare una fase calante della sua carriera. 40 anni non sono pochi, però già Fernando Alonso ha dimostrato di poter essere forte con il mezzo giusto.

Hamilton ambisce a dare battaglia per la corona iridata e spera che la Ferrari glielo consenta. Se non dovesse farcela nel 2025, un’altra chance ci sarà nel 2026, anno nel quale la F1 andrà incontro a un cambiamento del regolamento che potrebbe rivoluzionare i valori della griglia. Una grande chance per tutte le scuderie.

In attesa di vedere Lewis battagliare con altri colleghi durante le gare, c’è chi ha pensato di realizzare già una sua statuina da presepe. Lo ha fatto Genny Di Virgilio, artigiano e maestro presapaio di Napoli, erede di una storica famiglia che a San Gregorio Armeno realizza presepi fin da metà Ottocento. La statuina del pilota di Formula 1 è alta 30 centimetri, è stata realizzata a mano, tutta in terracotta e dipinta a olio.