Non c’è pace per il Milan: i rossoneri devono arrendersi, è tutto saltato

Le ultime sul mercato in uscita del Milan: salta un altro affare. Niente da fare per i rossoneri: il punto della situazione al 26 gennaio

Al 26 gennaio continua ad essere abbastanza fermo il calciomercato del Milan. I rossoneri hanno messo le masi su Kyle Walker e sperano di riuscire a chiudere per Santiago Gimenez. Nel frattempo la dirigenza è a lavoro per cercare di cedere i calciatori in esubero, che sono davvero tanti. La lista è lunga, ma al momento va registrato solamente l’addio di Fode Ballo-Toure, che ha rescisso il contratto con il Diavolo nei giorni scorsi.

Tra i giocatori che devono trovare una sistemazione ci sono chiaramente Divock Origi e Luka Jovic. Il primo è praticamente fuori rosa, ma in estate ha rifiutato ogni tipo di offerta; il secondo è ai margini del gruppo, ma anche lui si è mostrato poco propenso a fare le valigie. Situazione non molto diversa da quella di Pavlovic. Il centrale mercoledì ha risposto presente con una buona prestazione contro il Girona.

Nei pensieri del Milan, però, c’è di venderlo qualora arrivasse una proposta interessante sui 20 milioni di euro. Al momento, però, il calciatore vorrebbe restare. Dopo il Fenerbahce, si è fatto sotto lo Stoccarda e poi il Leicester. Oggi Pavlovic è più propenso a continuare a vestire il rossonero.

Non si muove dal Milan, affare definitivamente saltato

Non lascerà chiaramente il Milan nemmeno Emerson Royal. Il brasiliano dovrà stare fuori dai campi di gioco per almeno due mesi, ma i tempi di recupero potrebbero essere anche più lunghi. Il brasiliano che ha riportato una lesione distrattiva di alto grado del polpaccio destro, è dunque fuori dal mercato.

La cessione era davvero in dirittura d’arrivo con Emerson Royal destinato a lasciare il Milan con la formula del prestito, oneroso, con diritto di riscatto a circa 14 milioni di euro. Con l’infortunio è chiaramente tutto saltato: niente Galatasaray, che aveva mosso passi concreti e che aspettava il via libera. Il calciatore, lo ricordiamo, era stato cercato anche da Fulham ed Everton.

Averlo fatto giocare, contro il Girona, non è stata dunque una scelta molto saggia, considerando anche la buona prestazione di Davide Calabria. Ora Emerson Royal sarà sostituito da Kyle Walker e il suo addio potrà avvenire solamente in estate, ma chissà a quale prezzo.