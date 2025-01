Passa alla rivale, il Milan fa cassa con una cessione in Serie A

Il Milan starebbe pensando di cedere il giocatore in Serie A: prende corpo una clamorosa ipotesi per lui, i dettagli

Ore di riflessione in casa Milan per le prossime mosse di calciomercato. Kyle Walker è il primo acquisto di questo gennaio e, probabilmente, non sarà l’ultimo. Oggi l’inglese non era in campo contro il Parma perché dovrà prima risolvere delle questioni burocratiche in Inghilterra prima di poter essere tesserato ufficialmente. L’ormai ex Manchester City è pronto a mettersi a disposizione di Sergio Conceicao e della squadra per il derby del prossimo 2 febbraio. Nel frattempo, la società spera di poter fare anche altri colpi.

Santiago Gimenez è il sogno per l’attacco: è stato scelto in estate, con un tentativo concreto nelle ultime ore di agosto, e adesso la strada si è riaperta e, se non dovesse concretizzarsi, resterà comunque un’opzione seria per giugno perché al Milan il centravanti serve. La società sperava di poter monetizzare con le cessioni di Emerson Royal e Pavlovic, così da poter reinvestire sul messicano, per il quale il Feyenoord chiede 40 milioni. I soldi per questo affare potrebbero arrivare, a sorpresa, da un’altra cessione in Serie A.

Chukwueze in Serie A, spunta una clamorosa idea

Vi abbiamo raccontato più volte della possibilità di andar via, fra gli altri, anche di Samuel Chukwueze. Il nigeriano al Milan proprio non riesce ad esprimersi: si pensava che con Fonseca potesse esserci una svolta per il suo rendimento, invece le difficoltà sono rimaste. A questo poi si è aggiunto anche l’infortunio che l’ha tenuto fuori per un mese, è tornato ad allenarsi in gruppo in questi giorni e oggi è tornato a disposizione per la partita col Parma.

Chukwueze è un’opzione in più per Conceicao che, pian piano, sta recuperando gli infortunati, ma è ancora aperta la possibilità di una cessione. Tutto dipende dalle offerte: dalla Premier League qualche sondaggio e nulla più, ma nelle ultime ore si è aperta la clamorosa pista che lo porta al Bologna. Sartori ci sta facendo un pensierino: per ora ancora nessuna offerta, solo una manifestazione di interesse.

Fra le due società potrebbe aprirsi un vero e proprio asse visto che il Milan è parecchio interessato a Riccardo Orsolini. Di Marzio ha parlato di un’offerta da 18 milioni più Okafor per l’esterno italiano, respinta però dal Bologna che vuole più soldi. Ecco quindi che potrebbe nascere l’idea di un inserimento di Chukwueze nella trattativa per convincere i rossoblu a dire sì. Vedremo cosa accadrà da qui ai prossimi giorni giorni: il mercato sta per chiudere e il tempo stringe.