Marcia indietro Milan, l’affare non si fa più: è cambiato tutto

Il calciatore non lascerà il Milan. La sua decisione appare netta. Difficile un nuovo cambio di rotta: il punto della situazione

Pochi giorni ancora e il calciomercato invernale andrà in archivio. Quello del Milan, al momento, ha visto l’acquisto di Kyle Walker e poco altro. Il Diavolo si è liberato di Fode Ballo-Toure, trovando un accordo per la rescissione del contratto, ma i calciatori in uscita continuano ad essere tanti. Il rischio di rimanere così è davvero elevato.

Restano con la valigia in mano Noah Okafor, così come Luka Jovic e Divock Origi, ma in questa settimana, Sergio Conceicao si augura anche di poter abbracciare dei nuovi calciatori. Il nome cerchiato in rosso è chiaramente quello di Santiago Gimenez per il quale si sta trattando con il Feyenoord. Servono tanti soldi per convincere gli olandese, ma il calciatore non lascerà Rotterdam prima di mercoledì, quando i biancorossi giocheranno contro il Lille in Champions League.

Gimenez e magari un centrocampista, under 22 o italiano. Sono questi i possibili arrivi del Milan prima della chiusura del calciomercato. Per quanto riguarda le uscite, il Diavolo è pronto a valutare proposte anche per Samu Chukwueze e Ruben Loftus-Cheek, come fatto in questi giorni per Fikayo Tomori e Pavlovic. L’inglese è stato di fatto tolto dal mercato da Sergio Conceicao. Ora sembra essere arrivato il turno del centrale serbo.

Milan, Pavlovic resta: la decisione è arrivata

Il calciatore ha animato il mercato, prima con l’offerta dei turchi del Fenerbahce, prontamente rifiutata dall’ex Salisburgo, poi con gli interessamenti da parte dello Stoccarda e del Leicester. Si è parlato anche dell’Atalanta, ma nella testa di Pavlovic c’è stato sempre e solo il Milan. Lo aveva dichiarato ad una tv serba qualche giorno fa e lo ha ribadito alla dirigenza rossonera, prima di dirlo pubblicamente durante la conferenza stampa

Il Milan è stato disposto ad ascoltare offerte intorno ai 20 milioni di euro per Pavlovic, che si è sempre mostrato rigido e poco propenso a fare le valige dopo pochi mesi. Domenica contro il Parma ha dimostrato d volere fortemente il Diavolo. E’ stato senza alcun dubbio il migliore in campo. La sua grinta, la sua personalità e la sua immensa voglia hanno fatto la differenza sia dietro che in avanti, tornando ad infiammare il pubblico come fatto ad inizio stagione.