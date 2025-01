Il gol non basta, via dal Milan a gennaio

Il calciatore può lasciare i rossoneri in questa sessione di calciomercato. La rete messa a segno non cambia il parere su di lui

Far quadrare i conti è l’obiettivo di Giorgio Furlani in queste ore. Il Milan ha voglia di presentarsi al cospetto del Feyenoord per strappare il sì definitivo per Santiago Gimenez con un’offerta importante. Serve dunque superare i 30 milioni di euro e avvicinarsi ai 35/40 richiesti dagli olandesi.

L’Amministratore Delegato del Diavolo non è volato con la squadra a Zagabria per l’ultima partita della prima fase di Champions League. Troppo lavora da fare, in questi ultimi giorni di calciomercato. Sergio Conceicao, così come i tifosi, aspetta rinforzi e il nome in cima alla lista è come detto quello del bomber del Feyenoord. Le prossime ore possono essere decisive. E’ evidente che delle cessioni possono favorire l’affare.

Oggi la situazione è un po’ bloccata. L’idea di vendere uno tra Fikayo Tomori e Pavlovic oramai è da escludere, anche se nel calciomercato i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo. Sia l’inglese che il serbo, però, hanno manifestato la loro volontà di proseguire in rossonero. Sull’ex Chelsea c’è stato il forte pressing della Juventus, rispedito al mittente; sull’ex Salisburgo, invece, si sono fatte avanti Fenerbahce, Stoccarda e Leicster.

Milan, occhi puntati in attacco: addio ancora possibile

Stasera giocheranno ancora titolari e il segnale è, dunque, più che chiaro. Bisogna, inoltre, aggiungere che servirebbe poi trovare un sostituto e non è certo facile, soprattutto se l’intenzione è quella di dirottare i soldi su Gimenez. Il nuovo centrale, dunque, arriverebbe solamente in prestito.

E’ più facile, dunque, pensare che gli addii possano esserci in avanti dove non mancano i calciatori in esubero. Luka Jovic non si è ancora convinto ad accettare il Monza. Il Diavolo, inoltre, sta cercando una sistemazione anche per Noah Okafor, ma attenzione alla possibile partenza di Samu Chukwueze.

Il nigeriano ha guadagnato credito dopo il gol di domenica, contro il Parma, ma un suo addio non si può escludere. Serve un’offerta sui 15 milioni di euro per lasciarlo andare. Una cifra che permetterebbe al Milan di non mettere a bilancio una minusvalenza. Dalla Spagna insistono sul fatto che sull’ex Villarreal ci sia il forte interessamento da parte della Real Sociedad. Il Diavolo può dunque cederlo, ma solo a titolo definitivo.