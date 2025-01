Milan, che mazzata: l’annuncio è chiaro, è saltato tutto

Il calciatore non vestirà la maglia rossonera del Milan durante il calciomercato di gennaio. La presa di posizione è chiara

Pochi giorni e il calciomercato invernale andrà in archivio. I tifosi del Milan, così come Sergio Conceicao, sono in attesa di nuovi rinforzi, magari sul gong, per migliorare un organico che ha bisogno di forze fresche, soprattutto a centrocampo e in attacco. Al Diavolo serve un centravanti che possa fare la differenza in area di rigore, ma allo stesso tempo di un giocatore in mezzo al campo che possa far rifiatare Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders.

Il Milan avrebbe davvero parecchio da fare, ma il tempo stringe. I giocatori in uscita, che sono tanti, rischiano così di rimanere a vestire il rossonero, almeno fino all’estate. Nonostante, però, manchi sempre meno alla chiusura del mercato, continuano ad essere diversi i nomi accostati al Diavolo.

Nelle ultime ore è stato il turno di Lucca, centravanti dell’Udinese, in alternativa a Santiago Gimenez. L’interesse è reale, ma il Milan non ha presentato alcuna offerta. Nei giorni scorsi, poi, era stato il turno di Riccardo Orsolini. Un nome fatto da Gianluca Di Marzio, nel corso della trasmissione dedicata al calciomercato in onda su Sky Sport.

Milan, niente Orsolini: il punto della situazione

La notizia non ha trovato conferme. Che il giocatore piaccia da tempo è un dato di fatto, ma il Diavolo non avrebbe presentato alcuna proposta ai rossoblu. Ad allontanare definitivamente l’ipotesi Orsolini al Milan ci ha poi pensato, l’Amministratore Delegato del Bologna, Claudio Fenucci: “In molti lo vorrebbero, penso – riporta La Repubblica -. Ma soprattutto lo vogliamo noi e quindi rimarrà qui”, parole chiare sull’esterno classe ’97. Sono arrivate poi le dichiarazioni sui possibili acquisti: “Stiamo valutando alcune cose per presente e futuro. Se sarà possibile trovare un rinforzo ci faremo trovare pronti”.

In questi giorni si è parlato anche di un possibile interesse da parte del Bologna per Noah Okafor e Samu Chukwueze. Oggi il nigeriano, anche complice il gol decisivo contro il Parma, è un po’ più vicino alla conferma, salvo offerte davvero concrete. L’ex Villarreal difficilmente lascerà il Milan con la formula del prestito.

Ipotesi questa possibile invece per lo svizzero, che anche dopo il rientro dall’infortunio è rimasto ai margini della squadra. Non ha giocato alcun minuto, contrariamente a Luka Jovic, altro calciatore che resta in uscita.