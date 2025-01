Morata al Galatasaray, il sostituto in arrivo: Milan pronto a chiudere

Il Milan sta cedendo a sorpresa Morata al Galatasaray in queste ore ed è pronto a chiudere per il sostituto: tutti i dettagli

Quello che sta succedendo in queste ore in casa Milan ha del clamoroso. I rossoneri, a sorpresa, stanno cedendo Morata al Galatasaray: c’è una trattativa in corso molto ben avviata e l’accordo sembra davvero molto vicino. Nelle scorse ore si è parlato di uno scontro a Zagabria fra l’attaccante spagnolo e Sergio Conceicao, smentito da più parti ma questa notizie di mercato fa pensare che qualcosa sia effettivamente successo.

A questo poi si aggiunge il rendimento dello spagnolo sotto livello per un giocatore della sua caratura. Insomma, un matrimonio che sembra destinato a durare poco e che non ha regalato grosse soddisfazioni, né a lui e né ai tifosi. Per un Morata che va, un attaccante che viene: conseguenza inevitabile, ma di chi si tratta?

Milan, doppia opzione per sostituire Morata

Il Milan, e non è di certo una novità, ha scelto Santiago Gimenez come bomber per il presente e per il futuro. La notizia della cessione di Morata arriva proprio nelle ore in cui è previsto un nuovo contatto con il Feyenoord per una seconda offerta dopo la prima da venti milioni più bonus: è probabile, quindi, che ci sia fiducia e ottimismo per il sì degli olandesi per lasciar andare Morata al Galatasaray.

Il sostituto scelto dal Milan dello spagnolo è Gimenez, e su questo ci sono pochi dubbi, ma è evidente che in via Aldo Rossi si stiano valutando anche delle alternative. Come vi abbiamo raccontato pochi giorni fa, al Milan è stato proposto anche Lorenzo Lucca, attaccante dell’Udinese: è lui, a quanto pare, la prima alternativa al messicano. Per acquistarlo dall’Udinese serve più o meno la stessa cifra di Gimenez, forse qualche milione in meno.

Il dubbio è legato alla volontà dei friulani di cedere un giocatore così importante e pochi giorni dalla fine del mercato e con poche possibilità di trovare un sostituto all’altezza. Una cosa è certa: se va via Morata, il Milan non può permettersi di non acquistare un nuovo attaccante considerando che le alternative sono Abraham, Jovic e Camarda. Nessuno dei tre può essere ad oggi il titolare dei rossoneri. La cessione dello spagnolo è per forza di cose strettamente legata ad un nuovo arrivo. Gimenez più di Lucca. Ore caldissime.