Colpo da sogno oltre Gimenez: il Milan chiude col botto

Il Milan è pronto a chiudere per Santiago Gimenez, ma non solo: il punto della situazione a poche ore dal gong. Il Diavolo è scatenato

Sono chiaramente le ore di Santiago Gimenez. Il suo acquisto è sempre più vicino, con il Milan che ha alzato l’offerta, mettendo sul piatto più di 30 milioni di euro di parte fissa per convincere il Feyenoord a cederlo. Ci siamo e la fumata bianca può arrivare a brevissimo, già nella notte.

Il Nazionale messicano potrà così volare in Italia per sostenere le visite mediche e diventare finalmente un nuovo giocatore del Milan. Manca davvero solo l’ultimo via libera, ma mai come in questo momento il giocatore e il Diavolo sono convinte di arrivare a dama.

Calciomercato Milan, non solo Gimenez: un altro attaccante per Conceicao

Ma il Milan non si fermerà al Nazionale messicano. I rossoneri, infatti, sono pronti a provarci anche per Joao Felix. Nelle prossime ore ci saranno dei contatti con Jorge Mendes, per capire la fattibilità dell’operazione. Il giocatore può trasferirsi al Diavolo con la formula del prestito.

Il suo stipendio è certamente alla portata del Milan, che vuole regalare a Sergio Conceicao un attacco nuovo di zecca, per riuscire a centrare l’obiettivo della qualificazione alla prossima Champions League. Il calciomercato del Diavolo, però, proseguirà e non si fermerà di certo all’attacco.

Il mondo rossonero è in attesa di novità anche per il reparto difensivo, dove può ancora partire Fikayo Tomori. Il centrale inglese non ha ancora dato il via libera al Tottenham, che ha raggiunto un accordo col Milan per una trentina di milioni di euro. Il Diavolo, poi, inevitabilmente, sarà chiamato a sostituirlo con un nuovo profilo.

Anche in questo caso potrebbe venire in soccorso Jorge Mendes, ma non sono da escludere altre piste a basso prezzo come de Winter del Genoa. Difficile, invece, l’arrivo di Mosqueira che il Valencia non ha intenzione di cedere in questa sessione di calciomercato. Nonostante un contratto in scadenza il 30 giugno 2026, i Pipistrelli preferiscono tenersi stretto il calciatore per raggiungere gli obiettivi stagionali. Attenzione così al giovane Saba Goglichidze dell’Empoli, da tempo sul taccuino del Milan. Sono davvero ore caldissime, per un mercato che si sta infiammando proprio sul gong.