@ML – Allenamento personalizzato: è a rischio per Milan-Inter

Il Milan deve andare avanti. La sconfitta con la Dinamo Zagabria è una mazzata durissima: oltre al mancato accesso agli ottavi di Champions League direttamente, la squadra rossonera si è complicata con le proprie mani il percorso finendo nella parte più difficile del tabellone. Scongiurato il derby italiano con la Juve allo spareggio (sarà il Feyenoord l’avversario), c’è però il rischio di un derby con l’Inter agli ottavi in caso di passaggio del turno.

Potrebbe quindi esserci l’ennesima stracittadina di questo inizio di 2025 dopo la finale di Supercoppa, la probabile semifinale di Coppa Italia e il ritorno di campionato in programma domenica. Mentre la società è al lavoro in sede per questi ultimi giorni di mercato, Conceicao sta preparando come meglio può questo secondo derby per lui e deve farlo come sempre senza possibilità di riposare e senza giocatori per infortunio. Ai soliti, si potrebbe aggiungere a breve anche un altro giocatore che anche oggi si è allenato a parte.

Lavoro personalizzato oggi, è a rischio per il derby

Come raccolto da MilanLive.it, Matteo Gabbia, che ha subito una contusione a Zagabria, ha fatto una seduta personalizzata insieme a Malick Thiaw e la sua presenza domenica alle 18:00 a San Siro è in forte dubbio. Il difensore, protagonista in negativo mercoledì con un errore grossolano, potrebbe non farcela considerando che mancano pochissime ore alla partita.

Si va quindi verso una coppia di centrali Tomori-Pavlovic e a questo discorso si lega anche il calciomercato. In queste ore infatti in via Aldo Rossi sono arrivate delle proposte anche piuttosto importanti per l’inglese e per il serbo: l’Aston Villa per l’ex Chelsea, il solito Galatasaray per il serbo. Entrambe le offerte sono state però rifiutate dai rossoneri, che già sono a corto di difensori e non possono permettersi altre uscite.

Inoltre, dalle indiscrezioni di mercato che arrivano, non sembra che il Milan stia cercando un difensore centrale. Tutte le forze al momento sono concentrate su Santiago Gimenez, attaccante del Feyenoord: dall’Olanda arrivano notizie positive in merito, ma per adesso non ci sono ancora segnali di chiusura. Affare strettamente legato, per motivi tecnici e anche (soprattutto) per motivi economici, all’uscita di Morata: lo spagnolo oggi si è allenato regolarmente in gruppo e attende soltanto il via libera per andare in Turchia e firmare col Galatasaray.