Morata via e Gimenez al Milan: è tutto pronto

Il Milan è pronto a cambiare volto al suo attaccante in queste ore davvero caldissime: il punto della situazione sulle due trattative

Tanto sacrificio e pochi gol. Si chiude così l’avventura al Milan di Alvaro Morata. Lo spagnolo si appresta a dire addio alla squadra rossonera, dopo aver firmato un contratto lunghissimo fino al 30 giugno 2028, che sembrava poterlo rendere uno degli elementi imprescindibili della squadra.

Il feeling, però, non è mai sbocciato, come tutti si augurano e dopo pochi mesi dice addio al Diavolo. Non sarà di certo la sua esperienza migliore, ma lascia il Milan con un gol al Bernabeu e poco altro. Alla fine saranno solamente cinque i centri in Serie A. Pochi, pochissimi per essere davvero soddisfatti. Ma chi ha cercato in lui bomber evidentemente ha sbagliato. Era, però, un errore davvero prevedibile considerando i suoi numeri in carriera. Alvaro Morata non poteva essere Olivier Giroud e dopo sei mesi se ne sono accorti proprio tutti.

Lo spagnolo così volerà in Turchia con la famiglia. Si trasferirà a Istanbul per indossare la maglia del Galatasaray. Una trattativa inattesa e velocissima. Il calciatore è pronto a fare le valigie, in prestito con diritto di riscatto, per una cifra complessiva sui 10 milioni di euro, che permette al Diavolo di non mettere a bilancio nessuna minusvalenza.

Milan, in pressing per Gimenez: attesa per il via libera

Un’operazione utile, chiaramente, per far spazio a Santiago Gimenez. Il Milan vuole chiudere il suo acquisto nelle prossime ore. Il via libera da parte del Feyenoord non è ancora arrivato, ma ci siamo. La volontà delle parti è chiara: balla ancora qualche milione, tra parte fissa e bonus. C’è però grande fiducia.

In giornata così sapremo se sarà davvero Santiago Gimenez il nuovo centravanti del Diavolo o se bisognerà ripiegare su qualcun altro. Nelle scorse ore, il club rossonero ha avuto dei contatti con l’Udinese per Lucca, proposto nei giorni scorsi dal suo agente. E’ stato un modo per aprire un nuovo canale, qualora l’affare legato all’attaccante della Nazionale messicana dovesse saltare definitivamente.

Nel frattempo, il Milan conoscerà il proprio avversario nei playoff di Champions League. Chissà che non sia proprio il Feyenoord di Santiago Gimenez. Il destino delle volte è davvero strano. L’alternativa è la Juventus di Thiago Motta, con la quale il bilancio è alla pari: un pareggio, una vittoria e una sconfitta.