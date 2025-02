20 milioni e addio, il Milan saluta un altro senatore

In Premier League interessa un giocatore della squadra di Conceicao: possibile offerta per cercare di portarlo in Inghilterra.

In questi mesi tanti calciatori del Milan sono stati messi in discussione e sono finiti per essere considerati cedibili. Ci sono stati numerosi rumors di calciomercato, anche se finora sono poche le operazioni effettuate tra uscite ed entrate.

I tifosi contestano alla dirigenza il fatto di non essersi mossa prima per rinforzare la squadra e liberarsi di chi non è ritenuto importante per il progetto. Forse in via Aldo Rossi non hanno completamente le idee chiare e questo ha comportato dell’indecisione sulle mosse da fare. L’auspicio è che negli ultimi giorni della sessione invernale del mercato vengano fatte le scelte giuste per migliorare l’organico a disposizione di Sergio Conceicao.

Calciomercato Milan, richiesta dalla Premier League: le ultime news

In queste settimane si è parlato di una possibile partenza al centro della difesa, con Strahinja Pavlovic e Fikayo Tomori che hanno ricevuto delle offerte. Finora nessuno dei due è partito. Sembra che il serbo abbia conquistato la fiducia dell’allenatore, che era stato anche colui che aveva bloccato la cessione dell’ex Chelsea. Potrebbe non cambiare niente nel reparto per l’immediato, anche se non bisogna mai escludere dei colpi di scena.

Probabilmente dei cambiamenti ci saranno in estate, anche in base a chi sarà l’allenatore. Nei prossimi mesi praticamente tutti i calciatori saranno sotto esame e dovranno dimostrare di meritare di rimanere al Milan. In questa stagione si sono viste cose inaccettabili sul piano dell’atteggiamento da parte di alcuni, il club è pronto a cambiare.

Un giocatore al quale non può essere contestato l’atteggiamento è sicuramente Matteo Gabbia, uno di quelli che tengono di più alla maglia rossonera. È cresciuto nel settore giovanile e si è quasi sempre fatto trovare pronto in questi mesi, risultando uno di quelli con meno errori all’attivo. Aveva iniziato come riserva con Paulo Fonseca, che poi lo ha rilanciato titolare. La stessa cosa è successa con Conceicao.

Io suo desiderio è quello di continuare a vestire la maglia del Milan, però ci tiene ad avere un ruolo importante nella prossima stagione. Tanto dipenderà da chi sarà l’allenatore. Da non escludere che possano arrivare delle offerte per l’acquisto del suo cartellino. Ad esempio, Gabbia piace al West Ham, che potrebbe offrire almeno 20 milioni di euro per portarlo in Premier League. Vedremo se Matteo sarà destinato a proseguire la sua carriera a Milano o altrove.