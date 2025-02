Cessione Camarda: ecco la decisione definitiva del Milan

Il club rossonero ha scelto il futuro immediato del giovane attaccante: ecco cosa succede adesso.

In questi giorni si è parlato del possibile trasferimento di Francesco Camarda al Monza ed era trapelato anche il raggiungimento dell’accordo tra le parti. Adriano Galliani si è fatto avanti con convinzione per portare il 16enne centravanti del Milan in Brianza.

La proposta prevedeva un prestito secco, ma non è stata trovata l’intesa totale per quanto riguarda la durata e alcune clausole. Nelle ultime ore è arrivata la decisione definitiva: Camarda rimane a Milano, niente Monza.

Camarda, Prima Squadra o Milan Futuro?

A Camarda non sarebbe dispiaciuto andare a Monza per poter avere più spazio di quello che ha avuto finora al Milan. Anche se la squadra brianzola è ultima in classifica e faticherà tanto a salvarsi, il giovane attaccante era determinato a provare quel tipo di esperienza, convinto che lo avrebbe aiutato a maturare. Invece, continuerà a indossare la maglia rossonera nel resto della stagione.

Da capire che tipo di percorso farà Camarda nei prossimi mesi. In Prima Squadra arriva Santiago Gimenez come titolare al posto di Alvaro Morata e Tammy Abraham rimarrà come prima riserva. Lui potrebbe tornare a giocare in Serie C con il Milan Futuro per avere maggiore minutaggio. Vuole giocare e in questo momento Sergio Conceicao non può dargli molto spazio.

Finora il 16enne centravanti ha collezionato 10 presenze tra Serie A e Champions League con la Prima Squadra: un totale di 168 minuti in campo. Nessun gol, purtroppo quello in Champions contro il Club Brugge a San Siro gli fu annullato per fuorigioco. Una grossa delusione dopo aver esultato a lungo. Quando è stato mandato in campo ha sempre mostrato grande voglia di segnare e di aiutare la squadra, l’atteggiamento è sempre stato quello giusto e questo è già un fattore importante.

Vedremo se rimanere a Milano si rivelerà una soluzione comunque compatibile con la sua necessità di crescere. Come accennato in precedenza, dargli minuti nel Milan Futuro in Serie C potrebbe aiutarlo in questo processo.