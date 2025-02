Milan, arriva Gimenez. Il punto sugli addii di Tomori e Calabria

Il Milan è pronto a cambiare faccia anche in difesa. A poche ore dal derby due giocatori sono in bilico: ecco come stanno le cose

AGGIORNAMENTO ORE 10.35 – E’ fatta per l’arrivo di Santiago Gimenez. L’attaccante è atteso a Milano per le visite mediche

Sono ore caldissime per il calciomercato del Milan. I rossoneri sono in attesa di novità dall’Olanda: si attende il via libera da parte del Feyenoord per l’acquisto di Santiago Gimenez. Ormai le parti sono davvero vicine e manca solo l’ultimo sì da parte del presidente del club di Rotterdam. Affare che porterà nelle casse del club biancorosso sui 32 milioni di euro più bonus.

Un affare chiuso, tanto che il Milan è pronto a mettere in moto la macchina organizzativa per far svolgere le visite mediche al calciatore prima della firma sul contratto già oggi. Un contratto che sarà fino al 30 giugno 2028, con opzione per un altro anno a 2,5 milioni di euro netti a stagione. Manca solo l’ultimo via libera.

Milan, il punto sulle cessione: da Tomori a Calabria

Ma il calciomercato del Milan non si chiuderà a Gimenez. Attenzione alle uscite: si tengono così monitorate le situazioni legate a Tomori e Calabria. L’inglese non è ancora convinto di dire addio al Diavolo a gennaio. I rossoneri hanno già raggiunto un accordo con il Tottenham, ma il giocatore è più propenso a continuare a vestire la maglia del Diavolo.

Se dovesse partire, per sostituirlo, il Milan pensa a Cristhian Mosquera del Valencia, Saba Goglichidze dell’Empoli e Koni De Winter del Genoa. Per quanto riguarda, invece, il terzino oggi dovrebbe arrivare il via libera per l’approdo al Bologna. Il Diavolo è pronto a farlo partire per un semplice indennizzo.

Tornando all’attacco, non sono da escludere altri possibili affare. I rossoneri presto parleranno con Jorge Mendes per capire se Joao Felix può sbarcare a Milano in prestito dal Chelsea. Allo stesso tempo, il Milan è chiamato a trovare una sistemazione per Noah Okafor. Per lo svizzero può aprirsi la pista West Ham, ma attenzione ad altre squadre di Premier League oltre che italiane.

Manca davvero pochissimo alla chiusura del calciomercato, ma per il Diavolo saranno ore intensissime. Ore in cui può succedere di tutto. Non sono d’altronde escluse altre partenze. Le sorprese sono davvero dietro l’angolo