Polveriera Milan, se ne va un altro big: sta succedendo di tutto

Un ex titolarissimo della squadra rossonera è ritenuto cedibile e potrebbe lasciare Milanello.

Sono giorni caldissimi per il calciomercato del Milan, ci sono diverse operazioni in ballo in queste ore. Tra entrate e uscite potremmo assistere a diversi cambiamenti nell’organico di Sergio Conceicao.

Se in questi mesi il rendimento è stato altalenante e lo sono stati anche i risultati, è evidente che ci siano dei problemi all’interno della squadra. L’allenatore ha parlato soprattutto di mentalità, assenza troppo spesso del giusto approccio alle partite. Quanto visto in Champions League contro la Dinamo Zagabria è stato indecoroso per un club sette volte campione d’Europa. Sul mercato urge intervenire.

Milan, addio a un ex titolare: arriva l’offerta?

Per comprare e migliorare la rosa, il Milan deve anche vendere. Sono diversi i calciatori che non rientrano nel progetto di Conceicao e che potrebbero partire se dovessero arrivare proposte ritenute congrue.

Nella lista dei non intoccabili c’è anche Ruben Loftus-Cheek, centrocampista arrivato a Milano durante il mercato estivo 2023 e che aveva disputato una buona prima stagione in Italia. Si era fatto notare soprattutto in zona gol, andando in rete per 10 volte in 40 presenze. Forse il club avrebbe fatto bene a capitalizzare quel rendimento per venderlo a una buona cifra l’estate scorsa.

Loftus-Cheek non ha impressionato positivamente durante questa stagione. Ha avuto abbastanza spazio con Paulo Fonseca allenatore, però raramente ha messo in campo delle prestazioni sufficienti. Nonostante una grande fisicità e delle discrete doti tecniche, non è riuscito a incidere adeguatamente: 0 gol e un solo assist in 21 presenze.

L’ex Chelsea è fuori da metà dicembre per un infortunio muscolare e tra non molto dovrebbe tornare a disposizione. Certamente questo problema fisico non ha aiutato il Milan a venderlo, anzi potrebbe essere l’ostacolo a una cessione anche negli ultimi giorni di questa finestra invernale del calciomercato.

Da ricordare che il club rossonero aveva investito 18,968 milioni di euro per comprarlo dal Chelsea e che il suo stipendio netto annuo è di circa 3,5-4 milioni. Un calciatore con le caratteristiche di Loftus-Cheek potrebbe avere mercato in Premier League, senza dimenticare la Super Lig turca spesso pronta ad accogliere “esuberi” dai principali campionati europei.

Vedremo se nei prossimi giorni arriveranno delle offerte per il 29enne centrocampista inglese, in questo momento concentrato soprattutto sul suo recupero dall’infortunio. In caso di permanenza a Milano, vorrebbe convincere Conceicao a dargli fiducia.