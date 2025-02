Milan-Inter, Conceicao: “Voglio questo atteggiamento, pareggio giusto. Leao deve capire una cosa”

Conceicao ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine di Milan-Inter: sicuramente c’è amarezza per il gol preso nel recupero finale.

Il Milan ha accarezzato la possibilità di vincere il derby contro l’Inter, però al 93′ si è fatto raggiungere sul risultato di 1-1 da un gol di Stefan de Vrij. Un po’ di rammarico è normale, ma ci sono anche cose positive da salvare in questa partita.

La squadra di Sergio Conceicao ha sicuramente reagito rispetto al KO di Champions League contro la Dinamo Zagabria. Anche se è stata quella di Simone Inzaghi a giocare meglio e a creare più occasioni da gol, i rossoneri ci hanno messo tanto carattere e tanta voglia. L’atteggiamento è stato quello giusto stavolta e bisogna cercare di continuare così, evitando però alcune distrazioni difensive e cercando di sfruttare meglio le situazioni per segnare in fase offensiva.

Derby Milan-Inter: le dichiarazioni di Sergio Conceicao

Conceicao a Sky Sport ha ammesso di essere contento dell’approccio dei suoi calciatori: “Questo è l’atteggiamento che vogliamo, i giocatori sono stati bravi a fare quello che abbiamo chiesto contro una Inter forte che ha calciatori che si conoscono molto bene e che sa creare tante difficoltà agli avversari. Era importante controllare i loro punti forti e sfruttare qualche loro debolezza. Siamo delusi per aver perso 2 punti. Ovviamente il risultato è giusto, però prendere gol così… La squadra ha lavorato, ha fatto una buona partita. Nella prossima con il mercato chiuso saremo più tranquilli di testa, da questa partita possiamo ripartire per fare quattro mesi forti“.

Cosa ha detto nello spogliatoio a fine partita? Questa la risposta del mister: “Ho fatto un mix tra cose positive e negative. La cosa più importante è che i giocatori accettino ciò che proponiamo. Il tempo è quello che è per lavorare, non è facile. L’intensità e l’aggressività che io voglio senza si allena, non ho avuto tanto tempo per farlo, inoltre questa non è una caratteristica della squadra, dunque siamo partiti più bassi. Bisogna capire bene come pressare e poi ripartire forte verso la porta avversaria. Alcuni momenti mi sono piaciuti e altri meno“.

L’ex Porto spera che la sua squadra progredisca nelle prossime partite, continuando con l’atteggiamento giusto visto contro l’Inter: “Mentalmente serve continuità, questo non è negoziabile. Se non c’è voglia e piacere nel giocare, non va bene. A livello di dinamiche e qualità del gioco manca qualcosa, a volte abbiamo cercato di pressare più alto e così abbiamo aperto degli spazi a centrocampo che non voglio. Questo si allena, se facciamo bene le cose gli avversari non creano così tanto. Fase offensiva e difensiva sono connesse“.

Conceicao ha spiegato anche la sostituzione di Isma Bennacer con Alex Jimenez dopo l’intervallo del derby: “A centrocampo abbiamo sofferto tanto nel primo tempo. Volevo avere più muscoli a centrocampo, Isma ha corso, però con Musah avevamo più equilibrio senza palla. Poi Bennacer con la palla ha grande qualità. Ho fatto una scelta tattica“.

Intervenuto anche a DAZN, ha fatto una battuta pure su Rafael Leao: “La costanza che vogliamo per la squadra la vogliamo anche i singoli. Ci sono momenti in cui è fortissimo, in altri deve capire che fa parte di un collettivo e deve essere presente. Quando lo farà, diventerà uno dei più forti al mondo. Deve lavorare su questo ogni giorni”.