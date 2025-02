Non c’è pace in casa Milan, colpo Zeroli: cambia maglia in Serie A

Il centrocampista può lasciare il Milan in questa sessione di calciomercato. Ecco dove può andare: il punto della situazione

Sono ore caldissime per il calciomercato del Milan. I rossoneri sono intenzionati a muovere ancora diversi fili. L’acquisto di Santiago Gimenez potrebbe così non essere l’ultimo della sessione invernale, dopo quello di Kyle Walker. Ma attenzione anche alle tante possibili cessioni.

In queste ore c’è stato l’addio di Davide Calabria, che ha fatto seguito a quello di Alvaro Morata. Il primo, come è noto, vestirà la maglia rossoblu del Bologna; lo spagnolo, invece, inizierà una nuova avventura in Turchia con i giallorossi del Galatasaray.

Ma attenzione ad altri possibili addii: per Fikayo Tomori, i rossoneri hanno trovato l’accordo con il Tottenham per 25 milioni di euro circa, ma il giocatore si è mostrato subito poco propenso a vestire la maglia degli Spurs. Situazione praticamente identica a quella di Pavlovic, che il Milan avrebbe ceduto ben volentieri in Turchia al Fenerbahce. Chissà se nelle prossime ore non si farà sotto l’Atalanta che sta cercando un difensore dopo l’infortunio.

Calciomercato Milan, possibile addio di Zeroli

In questi ultimi giorni anche i giovani sono finiti sul mercato. Francesco Camarda, ad esempio, ha espresso la volontà di giocare. Si è aperta così la possibilità Monza. In questo momento però non è stata trovata la quadra. Il Diavolo non vorrebbe concedere 18 mesi di prestito e desidererebbe inserire una serie di clausole per tutelarsi in caso il giocatore dovesse essere utilizzato poco.

Ma Camarda non è l’unico che può salutare il gruppo in questa sessione invernale davvero lunghissima. Anche l’amico e compagno Kevin Zeroli potrebbe fare le valigie e trasferirsi con la formula del prestito. Sul centrocampista si registra l’interesse di Genoa, Monza e Verona. Ma non è da escludere un cambio di categoria, con un approdo in Serie B, dove il Bari vorrebbe prenderlo.

In queste ultimissime ore sono dunque tantissime le situazione che vanno monitorate con attenzione. Non solo in prima squadra, con calciatore di primissimo piano, ma anche alcuni elementi del Milan Futuro non hanno il futuro assicurato. D’altronde si sta cambiando e investendo tanto per provare a salvare la categoria. I rossoneri, infatti, sono in piena zona retrocessione. Ad oggi si può dire senza troppi problemi che il progetto Milan Futuro non è assolutamente decollato