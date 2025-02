Ultimo doppio affare: il Milan non si ferma a Gimenez

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. I rossoneri possono ancora mettere a segno un doppio colpo: il punto della situazione

E’ la giornata di Santiago Gimenez. L’attaccante della Nazionale messicana è sbarcato nella serata di ieri, accolto da tantissimi tifosi rossoneri, a Linate, prima di trasferirsi in hotel, per un nuovo bagno di folla. Stamani svolgerà le visite mediche e poi firmerà il contratto che lo legherà al Diavolo fino al 30 giugno 2028, con opzione per un ulteriore anno a circa 2,5 milioni di euro netti a stagione.

Stasera Gimenez sarà a San Siro per assistere al derby dalla tribuna. Sarà in campo, invece, l’altro acquisto di questa sessione invernale di mercato, Kyle Walker. Con la partenza di Davide Calabria e l’infortunio di Emerson Royal, non ci sono certo dubbi sull’utilizzo dell’inglese, che giocherà sulla destra, con Theo Hernandez sull’altra fascia. Al centro, invece, dovremmo vedere certamente Pavlovic e uno tra Gabbia e Tomori, con Malick Thiaw, appena recuperato in panchina.

Il quartetto di difensore, alla fine dovrebbe essere proprio questo. Difficile che ci siano dei cambiamenti, dopo l’ennesimo rifiuto da parte del centrale inglese, che ha fatto seguito a quello di Pavlovic, che non ha accettato il corteggiamento del Fenerbahce. Tomori, invece, ha detto no prima alla Juventus e poi al Tottenham.

Milan, ultime mosse prima della fine: ecco cosa aspettarci

Alla chiusura del calciomercato manca davvero sempre meno. Lunedì si scriverà la parola fine sulle trattative invernali, con il Milan che potrebbe mandare in archivio questa sessione con quattro affari. Oltre alla separazione con Fode Ballo-Toure, il Diavolo ha fin qui ceduto Davide Calabria e Alvaro Morata.Â

Gli acquisti, come è noto, sono stati, quelli di Kyle Walker, che andrà a prendere il posto dell’italiano, e Santiago Gimenez, pronto a sostituire l’attaccante spagnolo. A detta di tutti l’upgrade appare davvero evidente, ma il calciomercato potrebbe prevedere un altro doppio affare: uno in entrata e un altro in uscita.

Le attenzioni sono, ancora una volta, rivolte all’attacco. C’è sempre, infatti, la possibilità di vedere ceduto Noah Okafor. Il calciatore piace in Inghilterra al West Ham e potrebbe fare le valigie proprio nella giornata di lunedì. C’è attesa se quest’affare potrà davvero decollare o meno. Allo stesso tempo si aspettano segnali per quanto riguarda Joao Felix, che potrebbe sbarcare a Milano per vestire il rossonero, lasciando il Chelsea e la Premier League con la formula del prestito. Il sì di Sergio Conceicao è arrivato da tempo.