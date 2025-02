Via dal Milan, ora è ufficiale: nel pomeriggio lascia l’Italia

Il calciatore è pronto a fare le valigie, dicendo addio al Milan. L’affare è ad una svolta decisiva: c’è stato anche l’annuncio ufficiale del club

E’ davvero finita l’avventura con il Milan. Il calciatore ha deciso di lasciare il Diavolo in questa sessione di calciomercato invernale. La scelta è stata presa da giorni, ma oggi è arrivata l’ufficialità, proprio mentre i tifosi sono in estasi per l’acquisto di Santiago Gimenez.

L’attaccante della Nazionale messicana si è recato alle 09.00 alla clinica La Madonnina per sottoporsi agli esami di rito, poi si recherà in via Aldo Rossi, a Casa Milan, per mettere nero su bianco. Firmerà un contratto fino al 30 giugno 2028, con opzione per un altro anno a 2,5 milioni di euro netti a stagione.

Contestualmente un altro calciatore fa le valigie e lascia il Milan. Ieri è stata la volta di Davide Calabria, che ha detto addio a Milanello e ai rossoneri in lacrime, per approdare al Bologna. Già in serata era in città dove ha festeggiato la vittoria dei suoi nuovi compagni.

Calciomercato Milan, addio ai rossoneri: volo previsto nel pomeriggio

Oggi pomeriggio, invece, toccherà ad Alvaro Morata. Lo spagnolo lascia il Milan dopo sei mesi non certamente esaltanti. Chiude, infatti, l’avventura in rossonero con soli sei gol, cinque in Serie A e uno in Champions League, quello realizzato al Bernabeu, contro il Real Madrid. La rete che di sicuro i tifosi rossoneri ricorderanno con maggiore affetto.

Morata non è partito ieri, come in molti, erroneamente, hanno detto, ma nel pomeriggio. Un volo verso la Turchia: ad accoglierlo ci sarà il Galatasaray e quasi 30mila tifosi. Sarà grande festa per lo spagnolo, che dovrà chiaramente sottoporsi agli esami medici, prima di legarsi ai giallorossi.

Nel frattempo il Galatasaray ha annunciato ufficialmente, come è prassi in Turchia, la trattativa con i rossoneri: “Sono iniziate le trattative ufficiali con il calciatore e il suo club, l’AC Milan SPA, per la cessione a titolo temporaneo del calciatore professionista Álvaro Borja Morata Martín. Lo annunciamo rispettosamente al pubblico”.

Ora, come detto, le visite mediche, poi la firma sul contratto. Morata lascia il Milan in prestito oneroso con diritto di riscatto, che diventa obbligo a condizioni non difficili, per una cifra complessiva sugli 8-10 milioni euro. Al giocatore un contratto da 6 milioni di euro netti a stagione. Morata dice così addio. Sarà Gimenez il suo sostituto.