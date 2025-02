Cessione sul gong, se ne va dal Milan in prestito

Un giovane rossonero è finito nel mirino di alcune squadre che se lo vorrebbero assicurare prima della fine di questa finestra di calciomercato.

Il Milan è uno dei club più chiacchierati in questo ultimo periodo, dato che ci sono rumors di mercato che riguardano diversi giocatori. Tra entrate e uscite tanti nomi sono stati coinvolti.

Alla fine non sono state tante le operazioni che hanno riguardato la Prima Squadra, c’è stato più movimento per il Milan Futuro. L’Under 23 guidata da Daniele Bonera è in zona playout in Serie C e aveva bisogno di qualche cambiamento. Ci sono anche dei calciatori che spesso sono stati chiamati in Prima Squadra e di conseguenza ciò ha tolto qualche risorsa utile all’allenatore.

Calciomercato Milan, un giovane verso il prestito?

Tra coloro che hanno iniziato la stagione con il Milan Futuro e che poi sono stati aggregati alla Prima Squadra c’è Kevin Zeroli. Era il capitano della Primavera ed è stato nominato capitato anche dell’Under 23, con la quale ha collezionato 17 presenze e 4 gol. Verso fine novembre ha accusato un infortunio muscolare che lo ha tenuto fuori per oltre un mese. Negli ultimi due mesi solo 2 presenze in Serie C, dato che è andato con i “grandi” pur restando sempre in panchina.

Il 20enne centrocampista ha bisogno di giocare e ci sono squadre che lo vorrebbero in prestito. In Serie B ci sono delle richieste, ma anche in Serie A è gradito a società come Monza, Hellas Verona e Genoa. Forse nell’immediato gli farebbe bene approdare nel campionato cadetto, dato che in Serie A rischierebbe di avere poco spazio.

Vedremo se il Milan deciderà di cederlo in prestito prima della fine di questa sessione invernale del calciomercato (a mezzanotte del 3 febbraio chiude) oppure se sceglierà di tenerlo nei ranghi. In caso di permanenza, sarebbe utile un impiego maggiore con l’Under 23 per consentirgli di giocare e crescere.

Il Milan Futuro era nato proprio per dare delle opportunità ai giovani talenti usciti dalla Primavera, ma negli ultimi mesi né Zeroli né Francesco Camarda e Mattia Liberali hanno avuto l’impiego immaginato. Hanno dovuto andare in Prima Squadra a causa di alcune assenze per infortunio, certamente questo ha condizionato i piani previsti inizialmente. Vedremo se le cose cambieranno in questa seconda parte della stagione.