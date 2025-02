La rivoluzione proseguirà in estate, il Milan lo cederà per 25 milioni

Il club rossonero potrebbe fare qualche cessione importante nel prossimo calciomercato estivo: nei prossimi mesi tutti sotto esame.

Sono stati indubbiamente compiuti degli errori nella costruzione della squadra e in questo mese di gennaio il Milan ha cercato di apportare qualche miglioramento. Gli ingaggi di Kyle Walker dal Manchester City e di Santiago Gimenez dovrebbero alzare il livello dell’organico a disposizione di Sergio Conceicao.

I tifosi si aspettavano anche l’acquisto di un centrocampista, dato che il reparto ha solamente Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders come elementi veramente affidabili. Sarebbe stato opportuno intervenire, ma accadrà solamente nel prossimo mercato estivo. Allora ci saranno più interventi da fare e riguarderanno tutti i reparti, difesa compresa.

Milan, addio al difensore: possibile futuro in Premier League

Al centro della difesa avremmo potuto vedere dei cambiamenti già in queste settimane, però alcune operazioni non sono andate in porto. Ci riferimento alle cessioni di Strahinja Pavlovic e Fikayo Tomori, entrambi sono stati al centro di trattative e il Milan puntava a venderne almeno uno. Non è successo, ma potrebbe accadere in estate in base a quali saranno i loro rendimenti nel resto della stagione e di piani sia della dirigenza che dell’allenatore.

Sia Pavlovic e Tomori sono valutati circa 25 milioni di euro al momento. Delle offerte di questo tipo sono arrivate e potrebbero arrivare anche per un altro centrale difensivo: Malick Thiaw. A differenza dei due colleghi di reparto, il tedesco non è mai stato messo in discussione in questi mesi. Prima di infortunarsi in Como-Milan a metà gennaio era un titolarissimo e spesso aveva messo in campo delle buone prestazioni.

La sensazione è che il club rossonero punterà su di lui anche nella prossima stagione, però una buona offerta dall’estero potrebbe cambiare tutto. In Premier League i soldi non mancano e Thiaw potrebbe interessare a più squadre. L’estate scorsa era finito nel mirino del Newcastle United, ad esempio.

Forse 25 milioni potrebbero non bastare per l’ex Schalke 04, però 30-35 potrebbero ingolosire il Milan. Ora fare un prezzo esatto è difficile, perché tutto dipenderà dal suo rendimento nei prossimi mesi. Intanto il tedesco pensa a tornare al 100% della condizione fisica e a dare il suo contributo alla squadra guidata da Conceicao. Il futuro si vedrà più avanti.