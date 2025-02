Milan, asse di mercato con la Juventus: doppio affare possibile

Non solo Joao Felix, il club rossonero potrebbe pensare all’ingaggio di un mediano: non è escluso che possa arrivare dalla Juve.

Oggi si chiude la possibilità di fare acquisti per le squadre italiane e dei principali campionati europei, potrebbe esserci qualche colpo di scena. Il Milan è tra i club più chiacchierati.

In queste ore si parla insistentemente della possibilità di prendere Joao Felix in prestito, però serve trovare la quadra economica con il Chelsea e serve anche cedere un giocatore per liberare spazio nella liste Over 22. Noah Okafor è il principale indiziato, è stato sondato da Atalanta e Napoli, ma anche Luka Jovic è considerato cedibile.

Milan-Juventus: due operazioni nell’ultimo giorno di mercato?

Al Milan farebbe comodo prendere anche un centrocampista. Il reparto avrebbe bisogno di un innesto e in questi giorni sono trapelati diversi nomi, alcuni già militanti in Serie A. Impossibile prendere subito Samuele Ricci del Torino, ci sono state delle valutazioni su Warren Bondo del Monza e sono stati proposti Nicolò Fagioli della Juventus e Bryan Cristante della Roma.

Il Milan è in buoni rapporti con Juventus e Roma, alle quali ha prestato Pierre Kalulu e Alexis Saelemaekers (con Tammy Abraham in prestito a Milano) durante la scorsa sessione estiva del calciomercato. I bianconeri si erano fatti avanti anche Fikayo Tomori tra fine dicembre e inizio gennaio, però Sergio Conceicao si era opposto alla cessione.

In questa ultima ultima giornata del mercato invernale Milan e Juve potrebbero tornare a parlare. Gli argomenti sarebbero Fagioli e il riscatto di Kalulu. Il club piemontese potrebbe riscattare immediatamente il cartellino del difensore francese per 14 milioni di euro (nell’accordo previsti anche ulteriori 3 milioni di bonus), mentre il centrocampista italiano potrebbe trasferirsi a Milano.

La Juve valuta Fagioli 20 milioni, ma potrebbe anche accettarne un paio in meno. Fiorentina e Marsiglia sono le due squadre principali che si sono interessate al calciatore in questi giorni, però senza raggiungere alcun tipo di accordo. Il Milan non ha ancora avviato contatti concreti per provare a imbastire un’operazione. Vedremo se succederà nelle prossime ore.

Fagioli sarebbe inseribile nella lista dei giocatori formati in Italia, dunque nessuna necessità di dover vendere qualcuno per fargli spazio. Il già citato Cristante, che però non sembra interessare al Milan, è cresciuto nel vivaio rossonero e a sua volta sarebbe tesserabile senza problemi.