Milan, cessione a titolo definitivo: c’è il comunicato ufficiale

Il club rossonero ha annunciato la vendita di un calciatore in Serie A: ecco la nota ufficiale.

In questi ultimi giorni del calciomercato invernale un Milan molto attivo per fare operazioni sia in entrata che in uscita. Tra coloro che hanno salutato Milanello ci sono Alvaro Morata e Davide Calabria.

L’attaccante spagnolo era arrivato l’estate scorsa dall’Atletico Madrid per circa 13 milioni di euro, ovvero la cifra stabilita dalla clausola di risoluzione presente nel contratto. Approdato in rossonero con grande entusiasmo, Morata non è riuscito ad avere il rendimento atteso e a metà stagione ha cambiato squadra: si è trasferito al Galatasaray in prestito oneroso con diritto di riscatto.

Calciomercato Milan, Davide Calabria va al Bologna: l’annuncio

Per quanto riguarda Calabria, il suo contratto con il Milan scadeva a giugno 2025 e non è mai emerso che ci fosse la possibilità di un rinnovo. Era tutto molto chiaro da tempo, anche se c’era la sensazione che sarebbe rimasto fino al termine della stagione. Forse il diverbio con Sergio Conceicao e l’arrivo di Kyle Walker hanno accelerato la sua partenza.

Poco fa il club rossonero ha diramato il comunicato ufficiale della sua cessione al Bologna: “AC Milan comunica di aver ceduto le prestazioni sportive del calciatore Davide Calabria al Bologna FC. Il Club ringrazia Davide per l’impegno profuso, la professionalità e l’attaccamento sempre dimostrati nel corso dei suoi 18 anni in rossonero, e gli augura le migliori soddisfazioni personali e sportive“.

Calabria è cresciuto nel settore giovanile del Milan e ha fatto tutta la trafila fino ad arrivare in Prima Squadra, indossando anche la fascia da capitano. Una carriera a tinte rossonere che si interrompe ufficialmente oggi con il passaggio al Bologna, club che sta facendo bene nelle ultime stagioni e nel quale cercherà di portare la sua esperienza.

A proposito di cessioni, il Milan ha trovato l’accordo con il Napoli per il trasferimento di Noah Okafor in prestito oneroso con diritto di riscatto. Nei piani della società rossonera, il suo posto verrebbe preso da Joao Felix del Chelsea (contatti in corso per trovare l’accordo sul prestito). Da segnalare anche il pressing del Marsiglia per Ismael Bennacer, obiettivo della squadra francese già nel mercato estivo. L’offerta prevede un prestito con diritto di riscatto.