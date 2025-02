Il mercato non è finito: lascia il Milan e vola in Turchia

Una scelta è già stata presa. Il calciatore può lasciare il Milan già nei prossimi giorni: il punto della situazione in casa del Diavolo

Il calciomercato del Milan si è chiuso come meglio non poteva. Immaginare un Diavolo così protagonista nelle ultime ore di ieri appariva davvero impensabile. Si sognava Joao Felix, ma nessuno avrebbe sperato di vedere in rossonero altri due calciatori oltre al portoghese. Così nella serata di ieri, l’ex Chelsea è sbarcato a Milano, prendendo, di fatto, il posto di Noah Okafor, trasferitosi al Napoli di Antonio Conte.

Ma il Milan non si è fermato, decidendo di regalare a Sergio Conceicao e a tutti i suoi tifosi altri due giocatori che vanno ad allungare la rosa. Nelle ultime ore, dunque, Bondo è diventato rossonero, dopo che Ismael Bennacer ha chiesto alla società di essere ceduto e di volare in Francia. Ma proprio sul gong abbiamo assistito ad un colpo, Riccardo Sottil.

L’italiano, in realtà, era stato già bloccato nel primo pomeriggio. Con il suo entourage e la Fiorentina era tutto fatto: prestito oneroso con diritto di riscatto a dieci milioni di euro. Serviva solo il via libera definitivo della Viola, che era impegnata a chiudere Fagioli e un altro calciatore, proprio in sostituzione di Sottil. Alla fine è arrivato solamente l’ex Juventus, ma è bastato per sbloccare l’affare.

Calciomercato Milan, non è finita: via l’attaccante

Con l’arrivo di Riccardo Sottil, il Milan ha provato a vendere Samu Chukwueze. Si è aperta così una trattativa per la cessione al Fulham. Le parti ne hanno parlato per un prestito con diritto di riscatto, senza però trovare la quadra economica.

Il nigeriano è dunque rimasto in rossonero, ma il suo addio al Milan, ormai, appare questione di tempo. Non c’è spazio per lui al Diavolo e la dirigenza è pronto a cederlo. La sua valutazione è attorno ai 15 milioni di euro. In estate, alcuni club inglesi e spagnoli, potrebbero tornare a chiederlo a Milan.

Ma c’è un’altra possibilità, che Samu Chukwueze vada via nei prossimi giorni. In Turchia, infatti, il calciomercato è ancora aperto e una sua partenza non è da escludere. I club di Istanbul hanno dimostrato di essere capaci di garantire stipendi importanti (Chukwueze guadagna 4 milioni di euro netti a stagione). Così una tra Galatasaray, Besiktas e Fenerbahce, potrebbe bussare alle porte del Milan