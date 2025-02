Milan, doppio colpo estivo: Mendes non si ferma più

Il noto procuratore è stato protagonista nelle ultime giornate del calciomercato del Milan, ma si pensa già all’estate: il punto della situazione

Quello che è andato in archivio poche ore fa, è stato un calciomercato scoppiettante, davvero senza precedenti. Il Milan è stato assoluto protagonista, con l’acquisto di Santi Gimenez. Il Diavolo si è così finalmente regalato il grande bomber, che aspettava da anni. La campagna trasferimenti, però, è stata completata anche dagli arrivi di Kyle Walker, Riccardo Sottil, Bondo e Joao Felix.

Il portoghese è arrivato proprio nelle ultimissime ore. Il suo aereo da Londra è atterrato alle 22.15 del 3 febbraio, ad un’ora e quarantacinque dalla chiusura. Il giorno prima era stato il suo agente Jorge Mendes a volare nel capoluogo inglese per incontrare il Chelsea e convincerlo a cedere il giocatore in prestito. Missione compiuta, con l’ex Atletico Madrid che si trasferisce in rossonero, con il Diavolo che paga due milioni di euro per il cartellino. Un prestito davvero oneroso che può salire fino a cinque milioni con i bonus.

Calciomercato Milan: Mendes lavora per il riscatto di Felix, ma non solo

Niente diritto di riscatto per il calciatore, ma nelle prossime settimane Jorge Mendes inizierà a lavorare per permettere al Milan di tenersi Joao Felix. Servirà far quadrare i conti, ma è difficile che il Diavolo decida di spendere più di 30 milioni di euro per il portoghese.

Cifra che potrebbe non bastare per mettere le mani sul difensore che Jorge Mendes avrebbe intenzione di portare a Milano. Stiamo chiaramente facendo riferimento ad Antonio Silva. Il prezzo del centrale del Benfica è altro e si aggira attorno ai 40 milioni di euro. Servirà tanto lavoro per far abbassare il costo del suo cartellino, ma allo steso tempo occorre che il Diavolo ceda un centrale.

L’indiziato numero uno a fare le valigie in estate continua ad essere Fikayo Tomori. L’inglese ha già rifiutato il Tottenham e la Juventus, ma il Milan non ha ancora abbandonato l’idea di cederlo. In estate, dunque, è pronto ad ascoltare altre proposte. Non si può dar per certo, inoltre, la permanenza di Pavlovic o Thiaw. Proposte superiori ai 30 milioni di euro verrebbero certamente prese in considerazione. Il mercato è dinamico, soprattutto quello dei difensori centrali, dove al Diavolo cambia tutto in maniera estremamente veloce