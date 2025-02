Dalla cessione alla rinascita: per Tomori così cambia tutto

Il difensore inglese è stato ancora una volta protagonista di un’ottima partita. Dopo il derby, ecco la prestazione super con la Roma

Averlo “venduto” per ben due volte, prima alla Juventus e poi al Tottenham, ha evidentemente fatto bene a Fikayo Tomori. Il centrale inglese dopo essere stato praticamente perfetto contro l’Inter, sfornando una prestazione super, si è ripetuto contro la Roma.

Anzi, contro i giallorossi, l’ex Chelsea è riuscito a fare anche meglio, facendo ricordare a tutti i tifosi il Tomori dello Scudetto. Il possibile addio sembra dunque aver motivato ulteriormente Tomori, ma le sue prestazioni sono migliorate anche grazie all’arrivo di Kyle Walker.

La crescita del reparto difensivo, da quando l’ex Manchester City ha messo piede in campo, è sotto gli occhi di tutti. Walker, d’altronde, oltre ad essere di un’altra pasta rispetto a Davide Calabria ed Emerson Royal, è un leader, che sa guidare alla perfezione la linea davanti a Mike Maignan.

Calciomercato Milan, futuro Tomori: il punto della situazione

Così anche Fikayo Tomori, che gli sta accanto, avrà giovato della presenza del connazionale. I numeri del 23 rossoneri contro la Roma sono sotto gli occhi di tutti. Ci affidiamo a SofaScore per raccontare la partita di Tomori. Nei novanta minuti giocati, l’inglese ha compiuto tre salvataggi, ha bloccato tre tiri e intercettato un pallone. L’ex Chelsea ha inoltre compiuto cinque tackles, vincendo cinque duelli a terra, sui sei tentati. Tomori ha poi compiuto in maniera precisa 65 passaggi sui 67 effettuati. La percentuale è così del 97%.

Tomori continuando così non può che far cambiare totalmente idea al Milan. Fino a pochi giorni fa, i rossoneri erano disposti a cedere il calciatore per una cifra sui 25 milioni di euro, a fine stagione le cose potrebbe essere diverse. Come sempre detto, d’altronde, al centro della difesa tutto muta velocemente e a maggio potrebbe essere qualcun altro a fare le valigie.

Non è da escludere che sia sempre Tomori a salutare la compagnia, ma potrebbe farlo, decisamente, ad una cifra più alta, con il Milan pronto a chiedere anche più di 40 milioni di euro. Visti i prezzi che circolano non sarebbe poi così folle. Ma per il mercato c’è tempo. Ora tutti uniti per conquistare la qualificazione alla prossima Champions League, riuscendo magari ad alzare un altro trofeo dopo la Supercoppa Italiana