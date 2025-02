San Siro torna a cantare e i nuovi acquisti danzano: il vento del mercato rigenera tutti

Il Milan esulta grazie alla vittoria contro la Roma. Il clima dopo un mercato sontuoso appare cambiato: Felix e Gimenez subito protagonisti

Parlare di svolta in questi ultimi anni non ha mai portato fortuna. Il Milan, infatti, sistematicamente dopo aver regalato una grande gioia ai propri tifosi, ha poi sempre inciampato. Ma chi ieri era a San Siro ha respirato un’aria diversa, in un clima finalmente festante, dove tutto è andato bene.

Le contestazioni sono sembrate un lontano ricordo, così come la squadra contratta e svogliata vista a Zagabria. Il match di Coppa Italia è apparso un match che non ha nulla a che vedere con la stagione complicata che sta vivendo tutto il Milan. Il vento del mercato sembra, infatti, aver spazzato via tutti i dubbi e i malumori di questi mesi davvero difficili.

Un vento che ha rigenerato chi ha spesso fatto male, come Fikayo Tomori e Tammy Abraham. I due inglesi sono stati tra i migliori in campo: il 90 in versione centravanti non si era mai visto e il difensore è tornato a vestire i panni del grande centrale con cui il Milan ha conquistato lo Scudetto. Ma ieri ha cambiato passo anche Theo Hernandez, ieri protagonista con due assist.

Milan, subito bene i nuovo: Felix illumina San Siro

Il vento del mercato di gennaio, condotto finalmente con maestria da Moncada, Ibra e soprattutto Furlani, ha chiaramente portato anche linfa nuova, che ha permesso al Milan di mantenere alto il livello per tutta la partita. Sergio Conceicao lo ha sottolineato in conferenza, finalmente, la rosa è lunga e decisamente più competitiva.

Così rispetto al derby, i rossoneri con le sostituzioni sono migliorati e l’esordio dei nuovi è stato più che positivo. In un San Siro, che ha messo da parte le contestazioni, Santiago Gimenez e soprattutto Joao Felix hanno danzato con sottofondo i canti della Curva Sud. Chiedere un esordio migliore al portoghese, che ha dato spettacolo fin dal primo pallone toccato, era praticamente impossibile. L’ex Chelsea si è preso la scena con la sua classe e con un gol magistrale.

Gimenez, che non è certo un giocatore ‘fatto e finito’ come Joao Felix, ha un po’ sentito la pressione. Aveva voglia a tutti i costi di impressionare. Alla fine è riuscito a mostrare solo in parte le sue qualità, ma l’assist per Felix è anch’esso d’alta scuola. Ora finalmente il Milan e i suoi tifosi, anche grazie all’esperienza, la classe e la solidità di Kyle Walker, guardano al futuro con maggiore ottimismo, sapendo che ci si potrà divertire in questa ancora lunga stagione, anche se da stamani c’è un pizzico di paura. C’è infatti il timore che la partita di ieri possa essere stata l’ennesima illusione. L’Empoli e poi il Feyenoord ci daranno chiaramente ulteriori risposte e se sognare è ancora possibile.