Abbondanza da grande: il Milan ha svoltato, ma Leao sorride al centro del progetto

Il Milan dopo il calciomercato è più competitivo, con un attacco davvero di primo livello. Leao, Joao Felix, Gimenez… il problema è degli avversari

Non si fa in tempo di godersi il grande mercato, che ha dato subito i suoi frutti, con una bella vittoria contro la Roma, che ritorna in auge il solito tema legato al rendimento di Rafa Leao. D’altronde il portoghese è il principale argomento di discussione tra colleghi e tifosi. Creare polemiche attorno al numero dieci rossonero è sempre stato facile.

Oggi così si è tornati a mettere in discussione la sua titolarità. Gli arrivi di Joao Felix e Santiago Gimenez, oltre a Riccardo Sottil, metterebbero in dubbio la centralità di Rafa Leao all’interno del progetto rossonero. Va detto che tale assunto nasce per via di una mediocrità che ormai da anni sta abbracciando il calcio italiano. L’abbondanza in una grande squadra dovrebbe essere la normalità, così come vedere il numero dieci portoghese qualche volta in panchina, per far spazio a dei compagni alla sua altezza. Ora non dovrà giocare a tutti i costi, anche quando è affaticato.

Immaginare Leao come una riserva, però, appare alquanto complicato. Il rapporto che il calciatore ha con Sergio Conceicao è totalmente diverso rispetto a quello avuto con Fonseca. Sarebbe sbagliato, inoltre, ignorare la crescita sul piano tattico di Leao, sempre più coinvolto al centro e non solo sulla fascia. Poi che il portoghese sia poco propenso a difendere è vero. Lo è meno Christian Pulisic, che dà una grande mano dietro. Con Joao Felix lo capiremo presto, ma tutti è tre sono dei titolarissimi del Milan, come lo è ovviamente Santiago Gimenez.

Milan, abbondanza e sorrisi: in attacco si è svoltato

Capiterà di vederli insieme, ma spesso uno, se non addirittura due, partiranno dalla panchina, sapendo che tutti con i cinque cambi, dovranno dare una mano alla squadra a partita in corso. Finalmente le sostituzioni, che fanno la differenza nel calcio 2025, saranno di qualità e giocando ogni tre giorni vedremo assetti offensivi diversi e ci sarà spazio anche per Riccardo Sottil e Tammy Abraham in avanti.

La competitività farà bene a tutti. Farà bene anche a Rafa Leao, che Conceicao stima parecchio, e non potrà mai essere un problema. Non lo sarà per il dieci, che si è impegnato in prima persona, per far arrivare al Milan l’amico Joao Felix (ma avete notato quanto fosse felice dopo il gol dell’ex Chelsea?).

L’abbondanza sarà un problema per gli avversari che non potranno più tirare un sospiro di sollievo nel vedere Leao in panchina o Pulisic stanco e a metà servizio, come contro la Roma, perché dovranno guardarsi le spalle da altri grandi giocatori, come Felix e Leao. Questo significa essere e ragionare da grande squadra.