L’annuncio ufficiale ribalta il mondiale Ferrari: così cambia tutto

La scuderia di Maranello ha ufficializzato una notizia importante per la stagione di F1 2025: ecco di cosa si tratta.

Siamo nel mese di febbraio e questo significa che si avvicina sempre di più il momento nel quale i piloti di Formula 1 andranno in pista per l’unico test pre-campionato del 2025. Dal 26 al 28 febbraio tutti in azione al Bahrain International Circuit.

Come ogni anno, grande attenzione sulla Ferrari, soprattutto perché adesso c’è Lewis Hamilton ad affiancare Charles Leclerc. Un sette volte campione del mondo non può che attirare su di sé tanti riflettori, soprattutto quando si trasferisce in una scuderia leggendaria come quella di Maranello. C’è grande curiosità di vedere quali saranno le sue performance, sia in assoluto sia in comparazione con quelle del suo compagno di squadra.

Ferrari F1, comunicato ufficiale: nuovo innesto per la scuderia

Per Hamilton e Leclerc sarà importante collaborare efficacemente allo sviluppo della nuova Ferrari, con un solo test a disposizione bisogna sfruttare al meglio il tempo a disposizione. I due sono chiamati ad essere dei buoni compagni di squadra, poi al momento di gareggiare saranno due rivali che cercheranno di battersi a vicenda e di battere tutti gli altri avversari.

In attesa di vedere i suoi driver titolari in azione in Bahrain, la scuderia di Maranello ha fatto un annuncio ufficiale: Zhou Guanyu è un nuovo pilota di riserva. Il 25enne cinese ha un passato nella Ferrari Driver Academy e negli ultimi anni ha corso in F1 con la Sauber. Rimasto senza sedile dopo il Mondiale 2024, ora affiancherà Antonio Giovinazzi con un ruolo diverso.

In caso di infortunio, indisponibilità o squalifica di Hamilton o Leclerc, uno dei piloti di riserva potrà prenderle il posto. Anche se sono rari i casi in cui un pilota di Formula 1 è assente, è comunque importante avere qualcuno pronto a rimpiazzarli. Nel 2024 alla Ferrari è successo di non poter schierare Carlos Sainz a causa dell’appendicite e in Arabia Saudita sulla sua SF-24 salì il giovane Oliver Bearman, che nel 2025 sarà al volante della Haas.

Ovviamente, scuderia di Maranello spera di non ritrovarsi in una situazione del genere. Se dovesse ricapitare, Zhou cercherà di farsi trovare pronto per una eventuale chiamata.