Ansia Theo Hernandez, una batosta per i tifosi del Milan

Il terzino francese non ha ancora rinnovato il contratto: ecco cosa può succedere a fine stagione. Il punto della situazione

Non è una stagione facile per Theo Hernandez. Il terzino ha dovuto fare i conti anche con dei problemi extra-campo, che non lo hanno certo aiutato. Con l’arrivo di Sergio Conceicao, però, le cose stanno andando meglio, anche se non sono mancati i passaggi a vuoto.

Mercoledì in Coppa Italia, nella sfida contro la Roma, valevole per i quarti di finale della competizione, è tornato protagonista, dopo una prestazione davvero robusta contro l’Inter. Con i giallorossi, però, è stato decisivo in fase offensiva: prima il cross al bacio per la testa di Tammy Abraham, poi con un taglio obbligo verso il centro ha mandato in tilt la difesa della Roma, prima di servire ancora una volta l’inglese che a tu per tu con l’estremo difensore giallorosso non ha sbagliato.

Il Milan, dunque, si gode un Tammy Abraham ritrovato, ma anche un Theo Hernandez, che è tornato a mostrare le sue qualità. Qualche passaggio a vuoto, però, anche con Sergio Conceicao c’è stato: in Milan-Parma, ad esempio, è stato sostituito dopo 45 minuti. Nessun caso, però, con il tecnico portoghese che ha gestito nel miglior dei modi la situazione, annunciando subito che Theo avrebbe giocato titolare la prossima partita.

Milan-Theo Hernandez, il punto sul futuro

Hernandez, in quel pomeriggio caotico, è stato protagonista anche della lite tra il mister e Davide Calabria. Il francese ha abbracciato il mister, parlandogli e provando a farlo calmare. Una scena che testimonia il feeling tra i due. Un feeling che si era già notato in Arabia Saudita: Theo Hernandez era stato il calciatore più coccolato dal mister, sia nel momento di difficoltà, contro la Juventus, sia dopo il successo contro l’Inter in finale.

Theo Hernandez, dunque, è in perfetta sintonia con il mister. Un dettaglio da non sottovalutare in vista del suo futuro. Un dettaglio che si va ad aggiungere al fatto che il francese ha sempre manifestato la volontà di rimanere. Anche il Milan vuole continuare con il terzino ed è pronto a mettere sul piatto quel contratto superiore ai sei milioni di euro netti a stagione più bonus che serve per la fumata bianca. Le big del calcio italiano restano alla finestra. Non lo fa più il Bayern Monaco, che ha trovato l’accordo con Alphonso Davies. Ora però potrebbe tornare a pensarci il Real Madrid, che non potrà mettere le mani proprio sul canadese.