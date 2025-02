Inter battuta, il Milan piazza il primo colpo per l’estate

Il Milan è pronto a mettere le mani sul calciatore in vista dell’estate. I nerazzurri sono indietro nella corsa al forte giocatore

Un calciomercato invernale, davvero pirotecnico, è andato da poco in archivio. Il Milan è così pronto a godersi i suoi nuovi acquisti. Già contro la Roma si è visto un assaggio delle qualità di Joao Felix e Santiago Gimenez, che hanno confezionato il terzo gol, quello che ha chiuso il match. Assist del nazionale messicano e gol del portoghese.

Ma già contro l’Inter, si è visto in campo Kyle Walker. L’inglese è diventato subito un insostituibile per Sergio Conceicao. L’upgrade sulla fascia destra è davvero sotto gli occhi di tutti. Presto, però, ci sarà spazio anche per gli altri volti nuovi, Riccardo Sottil e Warren Bondo. L’esterno ex Fiorentina potrebbe giocare già contro l’Empoli nel match di domani sera. Per il centrocampista, invece, bisognerà aspettare la prossima partita di campionato, quando sarà a disposizione al pari di Ruben Loftus-Cheek.

Calciomercato Milan, colpo a centrocampo: affare prenotato

La dirigenza rossonera, dunque, è con la testa a questo finale di stagione, tutto da giocare in ogni competizione, ma allo stesso tempo sta pensando al futuro e al calciomercato estivo. Le cose da fare, d’altronde, saranno tante. Ci sarà da capire se Joao Felix, per il quale non c’è ancora un diritto di riscatto, e Riccardo Sottil, resteranno in rossonero. Poi si farà la conta dei tanti giocatori in prestito che potrebbero far ritorno al Milan.

Si guarda chiaramente anche ai nuovi rinforzi e non è un segreto che il nome in cima alla lista sia quello di Samuele Ricci. Il Torino è una bottega cara e Urbano Cairo per cederlo chiede più di 30 milioni di euro. Il Milan ad oggi è la squadra più avanti per acquistarlo, essendosi portata avanti con i dialoghi con l’entourage del calciatore.

Serve, però, trovare un accordo con i granata che potrebbero prendere dai rossoneri dei giocatori per abbassare il costo del cartellino. Sono tre le idee principali che possono interessare al Torino: i piemontesi continuano, infatti, ad essere interessati a Lorenzo Colombo e Tommaso Pobega. Andrà capito, però, se il centrocampista e l’attaccante verranno riscattati da Empoli e Bologna. Un altro giocatore che piace è Filippo Terracciano. In primavera si attendono sviluppi e provare a chiudere, anche per anticipare l’Inter, che prenderebbe il giocatore solo con l’addio di Frattesi