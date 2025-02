Addio a sorpresa in estate: nuova maglia in Serie A per Sportiello

Il portiere rossonero è finito nel mirino di una squadra italiana: possibile offerta per la prossima stagione.

La stagione di Marco Sportiello non è iniziata benissimo, dato che durante la tournée negli Stati Uniti si è infortunato seriamente alla mano sinistra. Un incidente fortuito in albergo provocò la lesione completa del tendine estensore del dito indice.

Era fine luglio e ha dovuto rimanere lontano dal campo per oltre due mesi. È tornato verso metà ottobre e, ovviamente, ha occupato il ruolo di vice di Mike Maignan. Una sola presenza collezionata: i 45 minuti del primo tempo di Milan-Sassuolo di Coppa Italia, venendo poi sostituito dal giovane Lorenzo Torriani. Quando davanti c’è un portiere come Maignan, è normale avere pochissimo spazio.

Milan, Sportiello interessa a una squadra italiana: cessione nel mercato estivo?

Sportiello ha un contratto che scade a giugno 2027 e quando l’ha firmato sapeva benissimo quale ruolo avrebbe avuto. Si è sempre allenato con grande professionalità ed è una presenza positiva nella squadra. Si tratta di un buon numero 12 (anche se usa il 57 sulla maglia) e il Milan ha fatto una scelta precisa, convinta, quando lo ha ingaggiato a parametro zero dopo l’esperienza all’Atalanta.

Finora Sportiello non ha mai lanciato segnali di malcontento, ma è normale che se gli dovesse arrivare un’offerta con la prospettiva di poter giocare con continuità ci potrebbe pensare su. Ha 32 anni, è in buon condizione fisica e sarebbe comprensibile se chiedesse eventualmente la cessione.

Secondo alcuni rumors di mercato, una società che sta valutando il suo nome per la prossima stagione è l’Empoli. I toscani hanno già pescato un portiere dal Milan nel mercato estivo 2024, Devis Vasquez: prestito con diritto di riscatto da circa un milione di euro. L’opzione di acquisto dovrebbe essere esercitata, ma non è detto che poi il colombiano rimanga a Empoli.

Vasquez ha avuto un ottimo inizio di stagione, poi è incappato in qualche errore, ma è comunque il titolare della squadra allenata da Roberto D’Aversa. A maggio-giugno si tireranno le somme, anche in base all’eventuale salvezza degli azzurri.

Sportiello è un portiere che viene tenuto in considerazione a Empoli e i buoni rapporti con il Milan potrebbero favorire una eventuale trattativa. Da ricordare che in Toscana non c’è solo Vasquez in prestito dai rossoneri, c’è anche Lorenzo Colombo: riscatto fissato a 7 milioni. L’attaccante 22enne ha realizzato 6 gol e 2 assist in 26 presenze stagionali, punta alla doppia cifra e ad essere riscattato.