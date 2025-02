Dalla Spagna al Milan, era l’alternativa a Joao Felix: rivelazione clamorosa

La società rossonera aveva pensato a un calciatore della Liga per rinforzare il proprio reparto offensivo: ecco il retroscena.

Presto per le esaltazioni, ma il debutto di Joao Felix ha già fatto sognare i tifosi del Milan. Le sue prime giocate sul prato di San Siro e il gol segnato alla Roma sono segnali incoraggianti per il futuro.

A Empoli potrebbe partire titolare e avrà un’altra occasione di dimostrare di essere venuto in rossonero per far esplodere tutto il suo talento, rimasto un po’ imprigionato nelle scorse stagioni trascorse tra Atletico Madrid, Barcellona e Chelsea. Le sue grandi qualità tecniche erano evidenti già quando impressionò tutti con il Benfica, ma non ha mai avuto abbastanza continuità di rendimento. Ce l’avrà in Italia? Lo scopriremo con il passare del tempo.

Calciomercato Milan, colpo mancato dal Barcellona: il retroscena

Joao Felix è arrivato a Milano proveniente dal Chelsea con la formula del prestito secco, quindi non c’è un diritto di riscatto che consenta di acquistare il cartellino a fine stagione. Anzi, i rossoneri hanno concordato anche il pagamento di circa 5 milioni di euro per l’arrivo a titolo temporaneo del 25enne portoghese.

Oltre a Joao Felix, il Milan negli ultimi giorni del mercato invernale aveva messo nel mirino un altro nome noto del calcio europeo: Ferran Torres. Lo ha rivelato Marca, spiegando che il sondaggio della dirigenza rossonera ha avuto un esito negativo. Il Barcellona per bocca del suo direttore sportivo Deco ha risposto in modo netto: “Ferran non lascerà Barcellona“.

Non è partita alcuna trattativa, la direzione sportiva e l’allenatore Hansi Flick hanno grande fiducia nell’ex di Valencia e Manchester City. Anche se non è una prima scelta, i suoi numeri sono buoni (10 gol e 3 assist in 25 presenze) ed è considerato una valida alternativa in un reparto offensivo in cui i titolari sono Lamine Yamal, Robert Lewandowski e Raphinha.

Flick apprezza molto anche l’atteggiamento di Torres e non ha voluto privarsene. Il Milan non ha mai avuto chance e Marca scrive che dopo il rifiuto del Barcellona ha scelto di puntare su Joao Felix. Un’altra italiana che aveva pensato al nazionale spagnolo è il Napoli, che doveva sostituire Khvicha Kvaratskhelia e ha fatto un sondaggio con il Barça. Alla fine ha preso Noah Okafor proprio dal Milan, un giocatore che non fa impazzire la piazza azzurra ma che potrebbe sorprendere.

Pure Lipsia, Borussia Dortmund, Arsenal, Tottenham e squadre della Saudi Pro League si erano interessate, però dalla Catalogna è arrivato un messaggio chiaro: no alla cessione. Vedremo se l’esterno classe 200 rimarrà a Barcellona anche nella prossima stagione o se cambierà squadra per avere un ruolo da titolare.