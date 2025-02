Joao Felix-Abraham insieme: la strana coppia accomunata da un insolito destino

Sergio Conceicao è pronto a puntare sull’attaccante portoghese e sull’inglese per la prima partita post calciomercato ad Empoli

Dopo la vittoria contro la Roma, il Milan di Sergio Conceicao è pronto a tornare in campo. Lo farà stasera, alle ore 18.00, in Toscana, contro l’Empoli. Un match assolutamente da vincere per tenere vive le speranze di una qualificazione alla prossima Champions League. Il calciomercato di gennaio sembra aver rivitalizzato una squadra, apparsa svuotata in quel di Zagabria.

Contro i giallorossi, così, si è visto un altro Milan, con i nuovi acquisti subiti importanti: Walker è ormai un titolare inamovibile, ma mercoledì si è vista subito la qualità di Joao Felix e Santiago Gimenez, che hanno confezionato il terzo gol. I primi due, invece, sono stati messi a segno sull’asse Theo Hernandez-Tammy Abraham. L’inglese ha così risposto presente proprio nel giorno dell’esordio del nuovo centravanti.

E’ decisamente un segnale chiaro che il calciatore ha lanciato all’allenatore, ma anche alla società . Il numero 90, non è certo un segreto, ha voglia di continuare a giocare nel Milan. Il club rossonero, però, non ha ancora deciso cosa fare con Abraham: l’importante stipendio è chiaramente un problema, considerando che di fatto è la riserva di Santi Gimenez, che guadagna circa la metà .

Milan, Abraham come Felix: il futuro è da scrivere

Il futuro di Abraham è dunque tutto da scrivere, ma nel frattempo proverà a offrire un’altra prova convincente: serve mettere un ulteriore mattoncino per avvicinarsi alla conferma. Cercherà di farlo giocando al fianco di Joao Felix. Il portoghese e l’inglese sono la coppia scelta da Sergio Conceicao per sfidare l’Empoli.

Anche l’ex Chelsea è sbarcato a Milano, con la formula del prestito secco. Ad oggi è complicato immaginarlo ancora in rossonero la prossima stagione, ma Jorge Mendes è già a lavoro per capire quali possono essere i margini per un trasferimento a titolo definitivo in rossonero. Il costo dello stipendio è simile a quello di Abraham, ma il suo cartellino ha una valutazione decisamente più alta, superiore ai 35 milioni di euro. Per l’inglese, invece, potrebbe essere comprato anche per una quindicina di milioni.

Entrambi dunque sono in prestito secco e potrebbe dire addio al Milan a fine stagione. Oggi, però, sono pronti a giocare e ad aiutare la squadra a vincere. E’ questo il modo migliore per tenersi il Diavolo