La star si è esposta, il suo tifo per il Milan non è più in dubbio

Per la prima volta a San Siro per la sfida di Coppa Italia tra il Milan e la Roma. Ecco chi era presenta allo stadio: tutto immortalato

Ha assistito alla sfida di Coppa Italia tra il Milan e Roma, portando decisamente fortuna ai colori rossoneri. Il Diavolo ha fornito una prestazione solida, facendo esultare gli oltre 55mila tifosi che erano presenti allo stadio. Uno stadio che si è goduto l’esordio di Santi Gimenez e Joao Felix. Il nazionale messicano e l’attaccante portoghese hanno confezionato il terzo gol: assist di sinistro dell’ex Feyenoord, per il numero 79 che ha battuto con uno scavetto Svilar, per il tre a uno finale.

Prima San Siro aveva applaudito Tammy Abraham. L’inglese ha realizzato la sua prima doppietta con la maglia del Milan. L’arrivo di Santiago Gimenez gli ha fatto bene, segnando due gol da bomber vero. Il primo centro, con uno stacco di testa imperioso, il secondo un po’ più semplice a tu per tu con il portiere giallorosso. In entrambi i centri è salito in cattedra Theo Hernandez, con due passaggi al bacio.

Sono state davvero tante le cose positive ammirate mercoledì sera. Anche il reparto difensivo ha fornito garanzie: Kyle Walker si è dimostrato indispensabile e di un’altra categoria rispetto a Davide Calabria ed Emerson Royal. E che dire di Pavlovic e Tomori? Il serbo e l’inglese, ceduti a gennaio, sono stati praticamente perfetti come in occasione del derby.

Milan-Roma, esulta anche la star del tennis

Chi è stato allo stadio per Milan-Roma è uscito davvero soddisfatto. Lo ha fatto godendosi lo spettacolo in campo, ma in parte anche quello sugli spalti. Ancora niente coreografie e striscioni, ma la Curva Sud è tornata a cantare come i bei tempi, mettendo da parte le proteste contro la proprietà.

Ha così goduto dello show rossonero anche Jasmine Paolini. La tennista, reduce da stagione fantastica, è stata per la prima volta a San Siro per assistere al match di Coppa Italia. L’azzurra ha così voluto immortale la serata speciale sui social. Per lei la maglia numero dieci, regalata dal Diavolo: “Prima ma non ultima volta. Sei sempre la benvenuta”.

Amazing experience at San Siro, my first time here. Thanks for the warm welcome, @acmilan! pic.twitter.com/nO2oenVIBf — Jasmine Paolini (@JasminePaolini) February 6, 2025

La presenza di Jasmine Paolini ha riportato alla mente quella del numero uno del tennis, Jannik Sinner, un altro cuore rossonero.