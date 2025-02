Joao Felix a titolo definitivo: ci sono già le cifre

Il club rossonero sta già studiando una eventuale operazione per la permanenza futura del giocatore portoghese.

Durante la sessione invernale del calciomercato il Milan è stato grande protagonista con cinque partenze e cinque nuovi arrivi. Un nome forte di questa campagna di rafforzamento è sicuramente Joao Felix, prelevato dal Chelsea in prestito.

Il portoghese ha brillato al suo debutto in rossonero, segnando il gol del definitivo 3-1 nella partita dei Quarti di Coppa Italia contro la Roma. Assist di Santi Gimenez, altro volto nuovo milanista, e tocco sotto perfetto dell’ex Benfica e Atletico Madrid a battere Svilar. San Siro in delirio per questa prodezza, dopo altre giocate interessanti fatte in precedenza.

Milan, il piano per trattenere Joao Felix

Ovviamente, è presto per esaltarsi eccessivamente, Joao Felix deve dimostrare di poter avere un rendimento costante. In carriera è andato a fiammate, senza avere la continuità che un grande calciatore deve avere. A 25 anni, al Milan, potrebbe essere arrivato un momento di svolta in questo senso. Vedremo.

Il portoghese è arrivato a Milano con la formula del prestito secco oneroso da circa 5 milioni di euro. Non essendoci alcun diritto di riscatto, dovrebbe tornare al Chelsea a fine stagione. Se le sue prestazioni nei prossimi mesi dovessero convincere, la società rossonera potrebbe provare a intavolare una nuova trattativa per trattenerlo.

La Gazzetta dello Sport ha rivelato che il Milan starebbe già studiando un possibile piano di azione per cercare di convincere il Chelsea. La nuova offerta potrebbe prevedere un nuovo prestito oneroso da 8-10 milioni, cifra alta che coprirebbe il costo di ammortamento nel bilancio dei Blues, e un diritto di riscatto fissato a 30-35 milioni da esercitare per giugno 2026.

Adesso è prematuro parlare di una permanenza di Felix in Italia, bisogna valutare dopo più partite il suo rendimento in campo, però le cifre riportate sono abbastanza realistiche. Forse il Chelsea potrebbe premere per un obbligo di riscatto, magari condizionato, per essere abbastanza sicuro di non doversi riprendere il giocatore successivamente.

I Blues hanno speso 52 milioni per comprare Joao dall’Atletico Madrid nel calciomercato estivo 2024. Al 30 giugno 2025 il valore residuo a bilancio sarà di 41,6 milioni, vendendo sotto questa cifra ci sarebbe una minusvalenza. Al 30 giugno 2026 questo valore scende a 31,2 milioni: in tale ottica un nuovo prestito sarebbe la soluzione ideale per tutte le parti.

I rapporti tra Milan e Chelsea sono buoni, quindi potrebbero favorire un buon esito della trattativa. Non rimane che attendere i prossimi mesi per capire cosa succederà.