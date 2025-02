Ribaltone totale in casa Milan, colpo di scena Loftus-Cheek

Una scelta quella di Ruben Loftus-Cheek davvero particolare: l’annuncio è arrivato in diretta tv su Dazn. Ecco cosa è successo

Dopo una stagione in doppia cifra, Ruben Loftus-Cheek non sta riuscendo a ripetersi con la maglia del Milan. Lo scorso anno, con Stefano Pioli in panchina, era indubbiamente un fattore aggiunto. Oggi, dopo più di metà annata andata in archivio, non c’è più traccia di quel centrocampista tanto amato dai tifosi.

Tanto che nell’ultimo periodo si è parlato della possibilità di un addio già a gennaio di Ruben Loftus-Cheek. Si è scritto dell’interesse da parte di diversi club inglesi, oltre che di alcuni arabi. Un pensiero avrebbe potuto farcelo anche Stefano Pioli, ma gli ultimi infortuni lo hanno di fatto tolto dal mercato.

In stagione Ruben Loftus-Cheek ha collezionato ventuno presenze, con poco più di mille minuti giocati, ma ancora nessun gol. Le prossime settimane ci diranno se l’inglese, che lo scorso 23 gennaio ha compiuto 29 anni, può tenersi stretto il Milan o se a giugno le strade saranno costrette a separarsi.

Milan, svolta Loftus-Cheek: l’inglese aggrappato a Conceicao

Con Paulo Fonseca, Ruben Loftus-Cheek ha faticato parecchio ad esprimersi. L’attuale allenatore del Lione non è riuscito a trovare all’ex Chelsea la posizione giusta in campo. Un po’ da trequartista, un po’ da mediana, l’inglese non ha mai convinto. Con Sergio Conceicao sembrava poter far bene, ma l’infortunio lo ha fermato subito. Ora il suo rientro è previsto per la prossima partita di campionato.

Una buona notizia per Conceicao e chiaramente per il giocatore. E chissà che Marco Parolo, intervenuto nel corso di ‘Step On Football’ su DAZN, non abbia ragione. L’ex centrocampista si è espresso in meno alla possibile formazione tipo del Milan. Le novità sostanziali sono due. Una riguarda l’esclusione di Rafa Leao, l’altra proprio Ruben Loftus-Cheek.

“Maignan in porta. Walker, Pavlovic, Tomori, perché se lavorano come hanno lavorato nel derby sono loro i titolari. Perché Pavlovic è mancino, e ha una condizione da mancino, ed è quello che vuole Conceiçao. Cioè il problema che aveva Thiaw o Gabbia era che erano due destri. Theo Hernandez, Reijnders, Fofana, Loftus-Cheek. Pulisic, Gimenez, Joao Felix e Leao lo faccio entrare”. Così si è espresso Parolo, dando una maglia da titolare all’inglese