Un tesoretto da oltre 120 milioni: i riscatti fanno ricco il Milan

Il Milan è pronto ad incassare davvero tanti soldi dai calciatori attualmente in prestito: il punto della situazione in casa rossonera

Sono davvero tantissimi i calciatori di proprietà del Milan, che sono in prestito. Nell’ultima sessione di calciomercato, i rossoneri hanno ceduto altri elementi con questa modalità, a partire da Alvaro Morata. Il trasferimento dello spagnolo ha però fruttato già una somma importante di sei milioni di euro e in caso di riscatto, che appare davvero scontato, il Diavolo ne incasserà altri 8/9 milioni.

In queste ore, però, è di fatto arrivata l’ufficialità dell’acquisto a titolo definitivo di Charles De Ketelaere. L’Atalanta ha conquistato i primi punti post mercato, facendo scattare il riscatto del belga per 22 milioni di euro. Appare una formalità anche l’acquisto da parte della Juventus di Pierre Kalulu. Il francese, attualmente infortunato, ha convinto tutti e porterà i bianconeri a pagare 14 milioni al Diavolo.

Sembrano essere sulla buona strada anche Yacine Adli e Tommaso Pobega. Fiorentina e Bologna sono soddisfatti dei due centrocampista che non dovrebbero far ritorno alla base. Soprattutto il francese pare aver convinto completamente il club viola. In caso di mancato riscatto l’italiano potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio per altri calciatori.

Milan, riscatti da guadagnare: Okafor torna a casa?

La lista dei calciatori in prestito che possono fruttare dei soldi al Milan è davvero lunga. Prendendo in considerazioni quelle più a rischio non si può non iniziare da Noah Okafor, per il quale il Napoli dovrebbe versare una cifra vicina ai 25 milioni di euro. Tanti, parecchi soldi. Ad oggi appare complicato un sua permanenza in azzurro, a meno che non ci sia un’esplosione con Antonio Conte, che tutti si augurano vivamente.

Andrà capito, poi, se Ismael Bennacer riuscirà a conquistarsi il riscatto con il Marsiglia. L’addio al Diavolo è stata una sua scelta, l’OM per tenerselo dovrà versare nelle casse del Milan poco più di 12 milioni di euro. Le attenzioni poi sono puntate in casa Empoli, che per tenersi Colombo e Vasqueze avrà bisogno di pagare 8 milioni (uno per il portiere).

Chiudiamo con Alexis Saelemaekers. Il belga è in prestito secco, ma la Roma vorrebbe tenerselo, magari per una ventina di milioni di euro. I tifosi rossoneri, però, sperano di rivederlo ancora al Milan

Charles De Ketelaere 22 milioni

Alvaro Morata 8/9 milioni di euro

Pierre Kalulu 14 milioni

Yacine Adli 10 milioni

Noah Okafor 25 milioni

Ismael Bennacer 12,5 milioni

Tommaso Pobega 12 milioni

Alexis Saelemaekers 20 milioni (è un prestito secco)

Lorenzo Colombo 7 milioni

Devis Vasquez 1 milioni