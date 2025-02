Ha detto no all’Inter per il Milan: “Impossibile”

Clamoroso retroscena, è la conferma ufficiale: il giocatore ha rifiutato l’Inter per trasferirsi in rossonero, tutti i dettagli

Quello che abbiamo visto contro Roma ed Empoli è un nuovo Milan. La sessione di mercato di gennaio ha regalato a Sergio Conceicao nuovi importanti acquisti che hanno portato nuove energia ma anche tanto entusiasmo a tutto l’ambiente. I rossoneri sono adesso una squadra migliore, più forte, con maggiori soluzioni in ogni reparto. E già nelle ultime due partite abbiamo visto l’allenatore provare cose diverse. Santiago Gimenez è l’uomo più atteso, ma è Joao Felix il giocatore che può permettere al Milan di fare un salto di qualità decisivo.

L’attaccante portoghese, arrivato dal Chelsea in prestito secco fino a giugno, si è presentato oggi in conferenza stampa al fianco di Zlatan Ibrahimovic e ha fatto subito un’ottima impressione per le sue intenzioni. Ha raccontato anche com’è nata e come si è sviluppata la trattativa, nata grazie ad un’idea di Jorge Mendes che però lo aveva proposto anche all’Inter.

Joao Felix ha detto all’Inter

Joao Felix ha parlato in conferenza stampa anche della possibilità di andare ai cugini nerazzurri, ipotesi svelata già nell’immediato post calciomercato. E adesso abbiamo avuto la conferma ufficiale dal giocatore stesso. Che, in merito, è stato piuttosto chiaro: “Sì, il mio agente mi ha parlato dell’interesse dell’Inter” ha detto l’attaccante. Ma lui aveva le idee fin troppo chiare su quella che doveva essere la sua squadra.

“Era già iniziata la trattativa col Milan e avevo in mente di venire qui. Ho detto che sarebbe stato impossibile, volevo venire solo al Milan” ha aggiunto e concluso il portoghese. Joao adesso è concentrato solo ed esclusivamente sul campo e sul fare bene, dopodiché a giugno si lavorerà con il Chelsea per trovare una soluzione. Se tutto dovesse andare per il verso giusto, il Milan deve pensare di trattenerlo in ogni modo: “Mi sta piacendo tutto: il club, le persone, le strutture. Mi hanno accolto molto bene e qui mi sento bene. Se ci fosse la possibilità di rimanere al Milan, mi piacerebbe“, ha concluso il portoghese.

Ha debuttato contro la Roma in Coppa Italia con un gol di pallonetto; ha giocato da titolare con l’Empoli, non ha né segnato né fatto assist ma ha palesato ancora una volta qualità fuori dal comune per il campionato italiano. Idee chiare in campo e nella comunicazione: Joao Felix è pronto a trascinare il Milan, per il futuro c’è tempo.