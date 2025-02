LIVE – Milan, Joao Felix: la conferenza stampa di presentazione in diretta

Oggi il nuovo rinforzo della squadra rossonera ha parlato in conferenza stampa: ecco le sue dichiarazioni in diretta.

Debuttare a San Siro segnando un bel gol non è da tutti, ma Joao Felix lo ha fatto. Nella partita di Coppa Italia contro la Roma ha realizzato la rete del 3-1 definitivo con un pregevole colpo sotto e ha scatenato la gioia dei tifosi.

Il portoghese, arrivato in prestito secco dal Chelsea, ha grande voglia di fare bene in questa sua esperienza al Milan. Ha voluto fortemente indossare la maglia rossonera, rifiutando altre destinazioni, e con Sergio Conceicao come allenatore ambisce a sprigionare tutto il suo talento per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi fissati. Di tutto questo e non solo ha parlato nella conferenza stampa di presentazione oggi dalle ore 14:30. Presente anche Zlatan Ibrahimovic.

Joao Felix al Milan: la conferenza stampa live

COSA L’HA EMOZIONATO FINORA – “Una settimana fantastica, con due vittorie e l’opportunità di giocare a San Siro, facendo gol per il Milan. Il Milan è un club grandissimo”.

KAKA’ – “Il mio giocatore preferito, un idolo. Non posso paragonarmi a lui, ma spero di fare la mia storia al Milan”.

MILAN EQUILIBRATO CON 4 GIOCATORI OFFENSIVI – “Penso di sì. Di solito le persone vedono che la difesa è molto importante, però avere quattro attaccanti non significa non avere equilibrio. Anche noi davanti siamo pronti a difendere e aiutare, cerchiamo di dare l’equilibrio. Lo avete visto anche con l’Empoli, nel secondo tempo abbiamo difeso bene e attaccato bene”.

SERGIO CONCEICAO – “Conoscevo già il mister, ho giocato contro di lui. Quando ho lasciato il Portogallo l’ho seguito. Io mi aspettavo di giocare nel mio ruolo. Non mi ha detto quanto avrei giocato, ma mi ha convinto dicendo che avrei giocato nella mia posizione. So come giocano le sua squadre, mi piacciono e anche per questo ho scelto di venire qua”.

COSA NON HA FUNZIONATO DOPO I 120 MILIONI SPESI DALL’ATLETICO MADRID – “In tutti i club le aspettative era vedermi giocare al meglio e vincere, poi se le cose non succedono non succedono. La cosa importante è perseverare e andare avanti, sono sicuro che un giorno ce la farò”.

RIMANERE A LUNGO AL MILAN – “Per adesso sono in prestito fino a giugno, poi vediamo. Ora mi sta piacendo tutto al Milan, sono stato accolto bene ed è importante stare bene. Sto bene qui, se ci sarà la possibilità di rimanere, mi farebbe piacere”.

OPPORTUNITA’ AL MILAN NEL RUOLO DI TREQUARTISTA – “Tutto quello che potrò fare, lo farò; quello che mi chiederà di fare il mister, cercherò di farlo. Darò il mio meglio, sono agli ordini del mister e del club”.

RAPPORTO CON RAFAEL LEAO – “Il primo a telefonarmi per chiedermi se era vero che sarei arrivato al Milan. Quando ha firmato, mi ha chiamato e mi è sembrato contento. Abbiamo un rapporto, abbiamo già una buona intesa in campo. Mi piace averlo vicino”.

RUI COSTA – “Lo conosco, quando giocavo al Benfica lui lavorava lì. Ho parlato con lui, anche se negli ultimi anni non ho avuto contatti perché abbiamo preso strade diverse. Non l’ho visto giocare al Milan, so che è un idolo qui. Come Kakà, ha fatto la storia. Magari riuscirò a farla anche io”.

INTER LO VOLEVA? – “Il mio agente ne ha parlato, l’Inter era interessata, ma stavo già parlando con il Milan e avevo già in testa l’idea di venire qua”.

AMBIENTE MILAN – “Ho amato subito l’ambiente, l’atmosfera dello stadio. Conoscevo questo tipo di atmosfere, ma qui al Milan è diverso. Con la Roma era la prima partita, non mi aspettavo un’accoglienza così affettuosa, è stato incredibile. Spero che continui così”

NUMERO 79 COME AL BENFICA – “Questo è un numero a cui sono affezionato, il primo che ho avuto nel calcio professionistico e con il quale ho vinto. Mi è sempre piaciuto, ma il numero non incide su di me. Se mi aiuterà a fare bene, ben venga…”.

OBIETTIVO – “Aiutare il club e la squadra, vincere. La carriera è fatta di titoli, l’importante è vincere, questo è il mio obiettivo”.

BATTERE PUNIZIONI/RIGORI – “Non ci abbiamo lavorato tanto, ma quando sarà necessario sono qua”.

COSA GLI È PIACIUTO E COSA NO DEL CALCIO ITALIANO – “Presto per dirlo, però c’è la marcatura a uomo, può essere positivo o negativo. Per me positivo, perché coi movimenti corretti e i passaggi al momento giusto si possono trovare spazi negli squadre avversarie. Le squadre sono aggressive, i giocatori non mollano mai, ci sono tanti duelli e chi ha la meglio in questi duelli ha più possibilità di vincere”.

Le parole di Zlatan Ibrahimovic

INTRODUZIONE – “Si è già presentato a San Siro con un gol magico, ma diamo il benvenuto a Joao Felix. Grande talento, grande esperienza anche se giovane, può crescere ancora. Cercavamo un giocatore che agisse tra centrocampo e attacco, lui è un giocatore che sa sbloccare le situazioni e le partite, può fare la differenza. È un calciatore magico, questa cosa ce l’hai o non ce l’hai. Siamo soddisfatti, ora dobbiamo metterlo in condizione di poter fare meglio possibile”.

ATTACCO FORTE – “Abbiamo cercato di dare all’allenatore due squadre con questo mercato, deve avere più alternative con tante partite vicine. Le opzioni ci sono, poi dipende dall’allenatore. Basta che difendano, possono giocare tutti assieme… Serve avere equilibrio, difendere e attaccare. L’importante è aver dato più alternative all’allenatore. Siamo al Milan, nessuno ha il posto garantito. Speriamo che Joao Felix diventi una leggenda del Milan”.

INSISTENZA DI CONCEICAO PER AVERE FELIX – “Quando si è presentato il suo nome, abbiamo discusso, poi quando abbiamo deciso abbiamo chiuso in 5 minuti. L’allenatore ha spinto per averlo, ha anche dormito a casa sua, perché lui e mio figlio si conoscono. Tutto è andato veloce quando abbiamo fatto la scelta”.

EPISODI ARBITRALI – “Ai giocatori chiedo sempre di essere educati e rispettosi. Nell’ultima partita ho chiesto rispetto. Sono sorpreso perché non abbiamo reagito più fortemente i nostri calciatori, soprattutto dopo l’intervento su Walker. Se fosse andata male, il giocatore poteva rimanere fuori tanto. Un fallo pericoloso. C’era un fuorigioco prima del fallo di espulsione su Tomori. Non è accettabile. Due situazioni molto gravi. Senza Tomori eravamo con un giocatore in meno quando invece era l’Empoli a doverne avere uno in meno da prima. Serve più rispetto per il Milan e per i giocatori in campo”.

IBRA DIRIGENTE – “Ogni giorno è una nuova esperienza. Preferirei essere il campo ad aiutare, questa è la cosa che mi fa più rabbia. Provo ad aiutare in tutti i modi da questa parte. Ci sono momenti alti e altri bassi. Stiamo lavorando, siamo fiduciosi, abbiamo grandi ambizioni. Non è one man show, siamo un team che lavora per migliorare ogni giorno. Cresco e imparo”.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DELLA CONFERENZA STAMPA DI JOAO FELIX