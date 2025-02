Ibra sfida le inglesi per il centrocampista: il colpo a zero è incredibile

Il Milan potrebbe pensare di mettere le mani sul calciatore italiano, tanto amico dello svedese, che tornerebbe così nel nostro paese

I giocatori di esperienza fanno bene a qualsiasi squadra, soprattutto se hanno voglia di mettersi in discussione e di vincere. In questi ultimi anni, Zlatan Ibrahimovic, Simon Kjaer e Olivier Girous hanno fatto la differenza dentro e fuori dal campo, dando proprio tutto.

Sembra pronto a percorrere le stesse orme Kyle Walker. Qualcuno pensava che a 34 anni fosse sbarcato in Italia per venire a svernare, dopo aver vinto tutto con la maglia del Manchester City. Le prime tre partite, però, ci stanno dicendo tutt’altro.

L’inglese ha iniziato a recitare, fin da subito, un ruolo da protagonista. Si è preso il posto sulla corsia destra e non l’ha più mollata. Sta dimostrando di essere un leader, dal quale prendere esempio. Walker pian piano si sta così prendendo il Milan.

Esperienza a centrocampo: colpo a zero per il Milan

In estate sembrava che i calciatori di esperienza, che hanno superato i 30 anni non avrebbero messo più piede a Milanello. A gennaio, però, tutto è nuovamente cambiato e chissà che anche in estate non possa arrivare un giocatore così a centrocampo.

In mediana, d’altronde, qualcosa andrà fatta, soprattutto se Ruben Loftus-Cheek dovesse davvero andar via. Servirà capire come si adatterà al Milan, Bondo. Il Diavolo crede tanto nel calciatore, ma servirà un po’ di tempo. Le certezze sono ovviamente Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders, ma anche Yunus Musah si sta pian piano guadagnando la conferma.

Come è noto, il primo nome in cima alla lista dei desideri del Milan è quello di Samuel Ricci, per il quale serve una cifra sui 30 milioni di euro per strapparlo al Torino e alla concorrenza. Ma attenzione ad una suggestione, che al prezzo giusto potrebbe rappresentare una scommessa sulla quale puntare.

L’idea arriva dall’Inghilterra, TBR Football scrive, infatti, della possibilità che Marco Verratti lasci il Qatar per far ritorno in Europa. Al calciatore 32enne, si sarebbero interessati Bournemouth, Fulham e West Ham che starebbero valutando un’offerta. L’ex Pescara e Psg, lo ricordiamo, ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno: immaginare un’ultima avventura in Italia non è così assurdo, meglio se in una grande squadra. E’ chiaro che andrebbe capito se può ancora giocare ad alti livelli, ma Zlatan Ibrahimovic, suo amico, potrebbe dargli questa occasione.