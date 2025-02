Ibrahimovic tuona dopo Empoli-Milan: “Situazioni inaccettabili, agli arbitri chiedo rispetto. Ecco cosa faremo”

Ibrahimovic ha speso parole dure per quanto riguarda il trattamento arbitrale subito dalla squadra di Conceicao a Empoli.

Milan vittorioso nell’ultima trasferta di campionato a Empoli, ma anche scontento per le decisioni prese dall’arbitro Luca Pairetto e dalla sala VAR. Gli episodi parlano chiaro.

Nel primo tempo Liberato Cacace ha fatto un bruttissimo intervento sulla tibia di Kyle Walker. Non solo Pairetto non ha ammonito il giocatore azzurro, ma nonostante il controllo VAR l’arbitro non è stato mandato all’on field review per decretare un’espulsione diretta. Una decisione veramente assurda e che è stata giustificata asserendo che non ci fosse sufficiente intensità da parte di Cacace in quel fallo.

Nel mirino rossonero anche l’espulsione di Fikayo Tomori, dato che il secondo cartellino giallo è stato sventolato al termine di un’azione partita da fuorigioco di Lorenzo Colombo. In questi casi il VAR non può intervenire per modificare la decisione arbitrale.

Empoli-Milan, Ibrahimovic contro l’arbitro Pairetto

In occasione della conferenza stampa di presentazione di Joao Felix, Zlatan Ibrahimovic è stato interpellato su quanto è successo a Empoli e ha parlato chiaro: “Quando giochiamo, ai giocatori chiedo sempre di essere educati e rispettosi. Nell’ultima partita ho chiesto l’all’arbitro rispetto per il Milan e i nostri calciatori. Sono sorpreso che i calciatori non abbiano reagito in maniera più forte, soprattutto dopo l’intervento su Walker. Era una situazione fuori controllo: se fosse andata molto male, il giocatore avrebbe potuto rimanere fuori un anno. Non voglio essere troppo drammatico, però era un fallo pericoloso“.

Successivamente Ibrahimovic ha parlato anche della situazione che ha visto Tomori ricevere la doppia ammonizione, quindi l’espulsione dal campo: “È stata la conseguenza di aver lasciato proseguire l’azione, di non aver fermato il gioco. C’era un fuorigioco prima del fallo di Tomori. Non è accettabile. Quando ci sono queste situazioni, noi lo diciamo e mandiamo una lettera a chi dobbiamo mandarla, all’AIA. Non è accettabile, sono due situazioni molto gravi e che hanno conseguenze sulla partita. Senza Tomori eravamo con un giocatore in meno quando invece era l’Empoli a doverne avere uno in meno da prima per il fallo su Walker.“.

Zlatan ha concluso in modo netto il suo discorso: “Capisco che Walker viene dalla Premier League, dove non si mettono giù a fare cinema, però non deve fare cinema per avere una reazione o una risposta dall’arbitro. L’arbitro deve essere giusto per tutte le squadre. Serve più rispetto per il Milan e per i giocatori in campo, perché non è la prima volta che capita“.