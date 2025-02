Santi subito: Gimenez si è preso il Milan, ora cambia tutto

L’attaccante della Nazionale messicana è stato fin dall’inizio determinante: assist e gol per l’ex Feyenoord. Ora la sfida al suo passato

Chiedere di più a Santi Gimenez al suo esordio con la maglia del Milan era davvero difficile. L’attaccante della Nazionale messicana è partito dalla panchina sia nel match di Coppa Italia contro la Roma, sia in Serie A contro l’Empoli. Un piccolo guaio muscolare, che lo ha fermato nell’ultimo incontro con il suo Feyenoord, ha spinto Sergio Conceicao ad utilizzare la prudenza.

Niente maglia da titolare per El Bebote, che è riuscito comunque a risultare decisivo. Mercoledì scorso la scena se l’è presa Joao Felix, mostrando al pubblico di San Sito tutta la sua classe. Poi il gol con uno scavetto è stata la ciliegina sulla torta. Ma la rete del portoghese porta la firma anche di Santi Gimenez, determinante con il passaggio per l’ex Chelsea.

Il Milan esulta per un affare sensazionale

Il nazionale messicano, però, è stato l’attore protagonista nella sfida contro l’Empoli. Una sfida complicata per via dell’espulsione ingiusta di Fikayo Tomori. Ma i toscani qualche minuto dopo sono rimasti in dieci per un fallo antisportivo a gioco fermo di Marianucci. C’è la netta sensazione, però, che senza l’intelligenza (qualcuno può chiamarla furbizia, ma cambia poco) dell’ex Feyenoord quel rosso non sarebbe mai stato estratto.

E’ così Santi a riportare sui giusti binari la partita, prima del gol di Rafa Leao che sblocca la partita. Poi il 2 a 0 è tutto suo: movimento da bomber a proteggere la palla e a favorire l’inserimento di Pulisic, prima di ricevere il pallone dall’americano e scaricarlo con precisione e forza in porta per un gol che ha fatto impazzire tutti i tifosi milanisti, che finalmente si godono un vero bomber.

Un bomber, che mercoledì, salvo cambi di programmi, giocherà la sua prima partita da titolare. Un bomber che al Milan è costato davvero il giusto. La valutazione, come è noto, era di ben 40 milioni di euro, ma il lavoro di Giorgio Furlani e dell’agente del calciatore ha permesso al Milan di acquistare Santi Gimenez per molto meno. L’operazione tra le due società, infatti, è stata chiusa su una base fissa da 28.5 milioni di euro più bonus. Bonus che possono arrivare fino a 35 milioni di euro. Davvero un grande affare se si considera i costi degli altri centravanti. Il Milan e i suoi tifosi possono davvero gongolare