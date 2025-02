Tifosi del Milan traditi, Kessié dice sì alla rivale: torna in Serie A

Il centrocampista ivoriano è pronto a far ritorno nel campionato italiano: ecco dove potrebbe giocare l’ex calciatore del Milan e dell’Atalanta

Sono ormai due stagioni, che Franck Kessié ha deciso di dire addio al calcio che conta. Dal 9 agosto 2023, il centrocampista, infatti, si è trasferito al Al-Ahli, per giocare nella Saudi Pro League. Per l’ex rossonero contratto triennale e tanti soldi in tasca con un accordo importante. Al Barcellona, invece, una cifra vicina ai 12 milioni di euro dopo averlo preso a parametro zero.

Franck Kessié viene spesso ricordato dai tifosi rossoneri come uno dei protagonisti dello Scudetto del Milan. L’addio a parametro zero ha chiaramente rovinato il rapporto con la tifoseria del Diavolo. Gli annunci ai microfoni dei giornalisti non sono poi corrisposti ai fatti, visto che il rinnovo non è mai arrivato. La Curva Sud lo ha così fischiato per diversi mesi.

Futuro in Italia per Franck Kessié: ecco chi vuole il centrocampista ivoriano

Il nome di Franck Kessié negli ultimi anni è stato più volte accostato alle squadre italiane. Si è scritto e parlato anche di un clamoroso ritorno al Milan, ma sono state soprattutto altri team che hanno sondato il terreno per capire la fattibilità dell’operazione. A turno così ci hanno pensato la Juventus, ma anche l’Inter e il Napoli.

Con un contratto in scadenza il 30 giugno 2026, il suo ritorno nel calcio che conta potrebbe non essere così lontano. La Serie A è certamente il campionato dove si è espresso meglio. A pensarci così è la Roma, che potrebbe prenderlo durante il calciomercato estivo. Kessié andrebbe così a giocare con uno dei calciatori che il Milan avrebbe voluto portare in rossonero, quel Manu Koné che tanto bene sta facendo da inizio stagione con i giallorossi.

La Roma, d’altronde, è pronta a cedere Bryan Cristante, ma potrebbe privarsi anche di un altro calciatore italiano, Lorenzo Pellegrini. Il capitano ha un contratto in scadenza nel 2026 e non c’è ancora accorso per il rinnovo. A restare sarà, invece, verosimilmente, un altro centrocampista, che è stato accostato al Milan, Lucas Gourna-Douath, calciatore francese, arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Salisburgo. Per la Roma potrebbe così esserci una mediana tutta muscoli e corsa