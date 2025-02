Leao fuori: l’annuncio di Conceicao alla vigilia di Feyenoord-Milan

Le dichiarazioni del tecnico portoghese alla vigilia del match del Milan contro il Feyenoord sul connazionale. Tutta la verità

Venti minuti con la Roma e solo un tempo contro l’Empoli. E’ questo il bottino di Rafael Leao nelle ultime due partite giocate del Milan. Sia ai Quarti di finale di Coppa Italia, contro i giallorossi, a San Diro, che nel match di Serie A, valevole per la ventiquattresima giornata, il numero dieci del Diavolo, è partito dalla panchina.

I suoi ingressi in campo, contrariamente a quanto succedeva spesso in passato, sono, però, stati positivi. Contro i toscani è arrivato anche il gol che ha sbloccato la partita. Una partita che si era complicata più del dovuto per via di una direzione arbitrale, che sta facendo ancora discutere, davvero negativa.

Leao è entrato bene, riuscendo a trovare la rete, la nonna stagionale, con un colpo di testa ben preciso. Un gesto tecnico che non è proprio tra i preferiti del numero dieci. Ma anche con questo gol, l’ex Lille ha dimostrato di essere in costante crescita. Il portoghese è più maturo, ha abbandonato la comfort zone, rappresentata dalla fascia sinistra. Ora gioca più dentro al campo ed è maggiormente associativo.

Leao escluso contro Roma ed Empoli: Conceicao fa chiarezza

Leao cresce e lo fanno anche i suoi numeri: la doppia doppia cifra è ad un passo. Sono nove i gol realizzati e sette gli assist. In Champions League, con tre centri, è stato spesso decisivo e domani dovrebbe tornare a giocare dal primo minuto, anche se Sergio Conceicao – in conferenza stampa – non ha voluto dare alcuna anticipazione.

Anzi, il tecnico portoghese, ha svelato che le ultime due panchine sono una scelta tecnica. Leao era un po’ affaticato e negli ultimi giorni aveva subito un piccolo problema alla caviglia.

Oggi, però, Conceicao, che può disporre di Joao Felix, Santiago Gimenez, oltre che Riccardo Sottil, Christian Pulisic e Alex Jimenez, ha la possibilità di scegliere e di lasciare fuori Leao: “Per domani Rafa è a disposizione come nelle partite precedenti. È stata una scelta mia di non farlo giocare da titolare. Quando è entrato ha fatto bene, ha fatto come volevo. È a disposizione. Non dico se gioca titolare”, ha risposto il mister, in conferenza, a chi gli chiedeva della titolarità di Leao